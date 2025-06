Service client : les bons conseils d’Air France-KLM pour faire décoller un projet d’IA

Un rapport de Capgemini estime que 60 % des consommateurs estiment que le service client n’est pas qu’un support, mais qu’il est, au contraire, central dans l’image d’une marque. Ce constat est partagé par (seulement, diront certains) 50 % des cadres qui considèrent qu’il est effectivement une source davantage concurrentielle, et pas qu’un centre de coûts.

Stéphanie Charlaix-Meyer – la SVP Customer Service d’Air France-KLM – fait résolument partie de la moitié des dirigeants qui l’appréhende comme un atout stratégique. Et donc comme un service qu’il faut savoir transformer.

Une stratégie de « premiumisation » « Le service client a un rôle clef dans le projet de “premiumisation” d’Air France-KLM », confirme Stéphanie Charlaix-Meyer à VivaTech. L’évolution est d’autant plus importante que 60 % des clients dans le monde et tous secteurs confondus disent être prêts à payer plus pour un service premium (un autre chiffre de Capgemini). La stratégie de montée en gamme du « support » du groupe aérien trouve, paradoxalement, une de ses origines dans la pandémie, époque où la plupart des avions étaient cloués au sol. « Nos clients attendaient plus de flexibilité de notre part, ils avaient besoin d’être rassurés », se souvient la SVP. « Et c’est ce que nous avons fait. Nous nous sommes adaptés et cela a été un vrai différenciant par rapport à nos concurrents ». Depuis, le service client du groupe s’est réorganisé et s’est réoutillé. Simple à faire sur le papier. Moins dans la réalité. Car 61 % des managers considéreraient en effet toujours que le service client n’est pas stratégique. Ce pourcentage devrait tomber à 22 % dans 3 ans, chiffre Capgemini. Mais là encore, Air France-KLM n’a pas attendu pour lancer ce projet au long cours. La culture très orientée « client » du directeur général canadien d’Air France KLM, Benjamin Smith, a dû jouer en la faveur de cette vision.

Beaucoup de self-service, et des agents humains augmentés La compagnie aérienne a mis en place une relation client en deux parties. « Nous avons déployé plusieurs cas d’usage. Certains ne sont d’ailleurs pas de l’IA générative, car les “anciennes” formes d’IA conviennent très bien. » Stéphanie Charlaix-MeyerSVP Customer Service d’Air France-KLM La première, en « self-service » pour coller à l’air du temps et à la demande d’un public de plus en plus « digital native ». Et la seconde, donc, avec un support, assuré par des agents humains, qui doit prendre le relais en cas de besoin. Ces conseillers sont toujours accessibles en direct, mais « 80 % des clients qui les contactent aujourd’hui passent d’abord par le libre-service », constate Stéphanie Charlaix-Meyer. Ces conseillers subissaient une pression de plus en plus forte de la part de ces clients avec un haut degré d’exigence, qui leur soumettent, le plus souvent, des questions complexes, et qui attendent des réponses rapides. Et c’est là que l’IA est entrée en piste. « Nous avons déployé plusieurs cas d’usage de l’intelligence artificielle, dont certains ne sont d’ailleurs pas de l’IA générative, car les “anciennes” formes d’IA conviennent très bien », confie la SVP d’Air France KLM. Mais Stéphanie Charlaix-Meyer insiste : l’IA accélère, facilite, améliore, optimise (et réduit les coûts, ajoute Capgemini). Elle ne peut, en revanche, en aucun cas remplacer un agent humain, encore moins dans une approche « premium ».

Trois cas d’usage de l’IA à fort impact dans la Relation Client Parmi ces cas d’usage, plusieurs ont eu des retombées directes importantes. Le premier concerne la synthèse des appels. « Avec cet outil, les échanges sont plus fluides lorsqu’un client rappelle. L’agent a un résumé des interactions à sa disposition », illustre la SVP. Le deuxième est un moteur de recherche avancé dans la base de connaissances de la compagnie. Là encore, le but est « d’augmenter » l’agent humain avec un agent IA qui l’aide à trouver les documents pertinents, et dans ces documents les bonnes informations, pour répondre à la requête (complexe donc, puisque les outils en self-service comme les FAQ n’ont pas suffi) qui lui est faite. L’IA permet également de router les demandes de manière plus précise, « elle détecte mieux les intentions », souligne Stéphanie Charlaix-Meyer. Effet connexe, ces « augmentations » avec la technologie auraient réduit le taux de rotation (turnover) chez les agents humains (dont, selon Capgemini, seuls 16 % dans le monde se disent heureux de leur travail). Le troisième cas d’usage à fort impact est la traduction automatique. Air France-KLM dessert 90 pays. « L’IA va nous permettre de traduire plus simplement et de réduire le volume de langues » avec pour conséquence positive de pouvoir également « plus centraliser les expertises », se félicite la SVP. Pas d’IA en revanche « en contact direct » avec le client, ce qui évite le travers des hallucinations. Plus exactement, Air France et KLM ont déployé des bots (sur WhatsApp et Facebook) depuis plusieurs années, mais ils reposent sur des moteurs de règles et des techniques « traditionnelles » d’IA comme le NLP.