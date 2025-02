Air France-KLM lance un chantier IT de grande ampleur en changeant son système de gestion des ventes

« Les transitions de systèmes de cette ampleur sont rares. » C’est par ces mots que Pierre-Olivier Bandet, le directeur des Systèmes d’Information d’Air France-KLM, a résumé l’enjeu stratégique du projet que la compagnie vient de lancer.

Le groupe aérien va moderniser un élément IT clef (pour ne pas dire névralgique) de son activité, en unifiant les outils qui lui servent à gérer ses ventes (produits aériens et produits complémentaires compris).

Actuellement, les passagers doivent jongler avec plusieurs références distinctes (PNR – Passenger Name Record –, billets électroniques, documents annexes). Demain, ce ne devrait plus être le cas.

Techniquement, Air France-KLM va migrer vers la plateforme Nevio d’Amadeus. Cette dernière s’appuie sur les principes du « Modern Airline Retailing » définis par l’Association du transport aérien international (IATA) et sur le standard IATA ONE Order.

La migration vers cette nouvelle plateforme d’Amadeus s’étalera cependant sur plusieurs années. Elle sera pilotée par un programme interne, baptisé MOON (Moving to Offer and Order Native).

Plus d’offres personnalisées à des clients plus autonomes

Angus Clarke, directeur général adjoint et directeur commercial du groupe, souligne quant à lui l’importance de cette transition pour la relation client.

« Grâce à la puissance des systèmes de gestion des ventes de nouvelle génération, nous améliorerons l’expérience des voyageurs. Cela permettra à nos clients de suivre l’intégralité de leur voyage en un seul numéro de référence, de recevoir des offres [plus] personnalisées plus nombreuses [et] d’être plus autonomes dans les modifications. »..