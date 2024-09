Bras de fer Thales vs VMware : analyse juridique

Depuis la modification par WMware de sa politique commerciale, annoncée en décembre 2023, beaucoup de clients ont fait part de leur mécontentement. En simplifiant, cette modification passe par la vente en paquet des licences (en « bundle »), des augmentations de prix très importantes et la fin des licences dites « perpétuelles ».

Thales a poursuivi WMware devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris.

Le groupe demandait la poursuite forcée de quatre contrats et plus généralement des relations commerciales avec WMware. Thales a ensuite réduit ses demandes à deux contrats : le contrat de licence d’entreprise globale (Entreprise Licence Agreement, ELA) et le contrat de Partenariat.

L’enjeu essentiel était pour Thales, semble-t-il, de pouvoir continuer à acheter des « licences perpétuelles » qui étaient prévues par le contrat ELA. C’est l’effet principal du communiqué de WMware du 12 décembre 2023 : la fin de ces licences perpétuelles (et aussi, bien sûr, l’obligation d’acheter en bundles).

Le président du tribunal de commerce a donné raison à Thales sur le contrat ELA et a rejeté les demandes sur le contrat de Partenariat.

Il faut d’abord examiner le texte que le juge a pris en compte, ensuite, voir ce qu’il a tranché, et enfin, tenter de voir plus loin.

Thales fondait ses demandes sur le code de procédure civile (qui fixe les pouvoirs du juge des référés) et sur les textes relatifs à la concurrence (code de commerce et traité européen). Le juge des référés écarte tout ce qui est relatif au droit de la concurrence :

Thales ne démontre pas de difficultés techniques causées par ces nouvelles conditions (bundles et prix). Selon le juge, la seule question est la portée financière du changement de politique commerciale de WMware. Le juge refuse de trancher là-dessus et renvoie au juge du fond (que Thales n’a pas encore saisi au moment où il rend sa décision).

Le juge dit ensuite que ce contrat « relève déjà de la commercialisation de licences par souscription » et que les seules modifications concernent le périmètre des bundles et leur prix.

Quelques réflexions

Sur le contrat ELA, la décision paraît correcte. La chronologie est très favorable à Thales : le contrat est en cours, et Thales a envoyé son mail de commande la veille du communiqué de WMware qui annonce un changement de politique commerciale. De toutes façons, dit le juge, un communiqué ne peut pas changer un contrat en cours.

Je pense que c’est la notion essentielle à retenir : le juge a une conception étroite de sa fonction (juge de l’évidence et de l’urgence), il vise un article précis d’un contrat en cours pour « tordre le bras » de WMware. Mais il rejette les autres demandes (prorogation du contrat et gestion des clés). Pour lui, la seule question évidente (non sérieusement contestable, dit l’article 873 du code de procédure civile) est l’application de l’article 22 du contrat.

Sur le contrat de partenariat, la décision est peut-être un peu plus critiquable mais il est possible qu’il s’agisse simplement d’une question de rédaction trop rapide. Tout repose, semble-t-il, sur la chronologie : WMware modifie sa politique de bundles en décembre 2023. Le contrat de partenariat permet une dénonciation à tout moment moyennant un préavis de trois mois. Le juge a-t-il considéré que la nouvelle politique commerciale de WMware (bundles et tarifs) valait donc dénonciation de l’ancien contrat et pouvait s’appliquer à compter de février 2024 (trois mois après décembre 2023) ? En tout cas, le juge constate qu’il s’agit « simplement » d’un sujet financier.

Implicitement, mais c’est probablement le cœur de sa décision, il estime que ces aspects relèvent du juge du fond, et pas du juge des référés. Ce qui a peut-être aussi joué est que ce contrat permet à Thales de prendre des licences, non pas pour ses besoins propres, mais pour ses clients.

Mais la demande de Thales sur ce contrat de partenariat avait une grande faiblesse : Thales demandait la poursuite des relations commerciales « jusqu’à ce qu’une décision exécutoire au fond soit rendue ». Or, à un autre endroit de l’ordonnance, on apprend que Thales n’a pas encore lancé ce dossier.

Et justement, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a rendu fin 1999 une décision très courageuse dans le contexte du bug de l’an 2000 : il avait maintenu les effets d’un contrat d’assurance qui avait pourtant été valablement dénoncé par la compagnie (trois mois avant le 1er janvier 2000). La compagnie avait fait appel ; elle avait perdu. Elle a formé un pourvoi, qu’elle a perdu sauf sur un point (cass. civ., 1re ch., 7 novembre 2000, n° 99-18576) : un contrat peut être maintenu à titre provisoire, mais pas sans limite de temps, il faut un terme.

Or, la demande de Thales aboutissait à cela (une poursuite sans limite de temps : « jusqu’à ce que je saisisse le tribunal au fond »). Le juge n’en parle pas, mais cela a peut-être joué. L’effet pratique est que Thales doit maintenant souscrire des licences aux nouvelles conditions.

Si l’on prolonge la réflexion, cela laisse la possibilité pour Thales de saisir le juge du fond pour faire valoir :

les moyens liés au droit de la concurrence (écartés par le juge des référés),

et aussi l’article 1164 du code civil qui permet de contester un abus dans la fixation du prix.

Tant que les autorités de la concurrence n’auront pas statué sur ce sujet, le tribunal sera réticent à appliquer le droit de la concurrence.

Quant à l’article sur la contestation du prix abusif, il n’a pas beaucoup de succès devant les tribunaux de commerce. Mais la cour d’appel pourrait peut-être plus facilement donner raison à Thales.