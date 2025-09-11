Oracle et Thales renforcent leur interopérabilité

Le champion français des technologies de défense et Oracle unissent leurs forces afin de proposer aux entreprises françaises des solutions « souveraines » mettant en œuvre les bases de données de l’américain et ses services Cloud.

L’idée est de mettre en œuvre les solutions de chiffrement et de gestion de clés du français afin de sécuriser les données traitées par le second soit en mode on-premise, notamment sur les équipements Exadata, mais aussi sur les systèmes cloud OCI. Les partenaires travaillent déjà ensemble depuis un moment sur ces questions et ont bien évidemment des clients communs. C’est le cas du groupe Ramsay Santé qui met en œuvre des bases de données Oracle, mais opérées par Thales.

« Nous assurons l’infogérance de ces systèmes critiques depuis plus de dix ans et qui sont hébergés dans nos datacenters HDS », explique Julien Giraud, Global Head of Cloud Services chez Thales Critical Information System : « dans le cadre de l'évolution de ce contrat, nous avons travaillé ensemble pour accroître la résilience de l’infrastructure et offrir plus de fonctionnalités ».

Le groupe de santé souhaitait à la fois assurer la résilience de son infrastructure sur plusieurs zones et différents sites, mais garder la possibilité de se déconnecter du cloud à tout moment : « nous avons travaillé avec Oracle sur les dernières versions d’Exadata et d’Oracle on-premise pour fournir la solution. Toutes les fonctionnalités d’Oracle Cloud sont disponibles sur l’Exadata en mode déconnecté. Tout est opéré par Thales qui a accès à la console OCI hébergée à Marseille et qui lui permet de provisionner des services Cloud ayant accès aux données stockées dans l’Exadata du client et qui sont exposées à Oracle OCI ».

Le BYOK, un moyen d’accroître la souveraineté des services cloud Pour assurer la souveraineté des données, Thales assure la gestion des clés de chiffrement : « c'est un concept qui est connu et reconnu, mais c’est une force de Thales, et peu d’acteurs dans le monde savent le faire. Le vrai enjeu n'est pas de chiffrer la donnée froide, mais de chiffrer la donnée à chaud, lorsqu’elle est en transit et qu’elle est traitée. Grâce à ce produit, nous sommes capables de chiffrer la donnée et de la gérer dans toute sa phase de traitement et pas seulement quand elle est stockée. Elle reste chiffrée quand elle est opérée jusqu'au cache du CPU ». Oracle explique que cette solution External Key Management System a été choisie par une grande banque française. Cette approche BYOK (Bring Your Own Key) doit lui permettre de garder un contrôle total sur la gestion de ses clés de chiffrement et se conformer à la régulation bancaire tout en mettant en œuvre des services cloud publics. Damien Rilliard, EMEA Sovereignty Lead chez Oracle précise : « Thales fait du chiffrement avec tous les fournisseurs Cloud, mais il y a plusieurs points particuliers dans ce partenariat qui sont complètement uniques. Avec l’External Key Manager, le client a une infrastructure de gestion de clés de Thales qui n’est pas hébergée par Oracle. A aucun moment, les clés maîtresses de chiffrement ne sont exposées au cloud Oracle. Le déchiffrement des données n’est assuré qu’avec la dérivation de clés sur des clés à durée de vie courte ». Il évoque notamment la capacité pour l’administrateur de clé de couper instantanément l’accès à toutes les données en cas d’attaque informatique, par exemple, et ce même sans même avoir accès au Cloud. Sébastien Dijoux, ingénieur avant-vente sur les produits de chiffrement de Thales ajoute : « la sécurité d’une clé dépend de sa durée de vie et de l'endroit où elle est consommée. Le cloud ayant besoin des clés issues de notre Key Manager, si la clé n’est plus disponible, le cloud n’a plus accès aux données ». Et de souligner que l’importance du rôle du Key manager est critique, car il gère les clés de chiffrement : « nous avons l’habitude de mettre en place des quorums d’utilisateurs. Cela permet d’avoir la garantie qu’un opérateur ne va pas avoir les pleins pouvoirs sur le Key Manager et casser la clé, l’attribuer à un tiers à l’extérieur, extraire l’objet cryptographique en dehors de l’environnement sécurisé ». Selon Sébastien Dijoux, cette bonne pratique permet de rester souverain sur les données qui sont placées chez un fournisseur de services Cloud. Damien Rilliard assure que l’architecture créée avec Thales n’affecte pas les performances de la base de données.