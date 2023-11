Du GIGN à… la négociation de crises cyber

Au téléphone, la voix de David Corona est affable, avec la réserve de bon aloi de tout ancien militaire en contact avec des journalistes.

D’emblée, il confie ne pas être issu d’une famille de militaire. Le « déclencheur » a été l’affaire dramatique de la prise d’otages de l’aéroport de Marignane, le 26 décembre 1994.

La France vivait alors suspendue au journal télévisé. Le jeune David Corona, âgé de 15 ans, est scotché devant le poste de télévision familial. « J’ai été frappé », se souvient-il, « par le calme et la coordination des équipes d’assaut, au service d’une mission qui épargne des vies. Ça a été un déclic. Je me suis dit : “c’est ça que je veux faire”. J’en ai parlé à mes parents, plutôt dubitatifs, et je suis allé voir une caserne de gendarmerie ».

Les gendarmes accueillent avec une bonhomie rigolarde le gamin de 15 ans, lui enjoignent « de passer son bac d’abord », faire son service militaire, puis, s’il est toujours motivé de préparer le concours de l’école de gendarmerie, pour devenir gendarme « de terrain », et apprendre les bases du métier avant de penser à rejoindre cette unité d’élite.

« On n’est pas là pour jouer au héros »

L’apprentissage est rude : « il faut avoir 24 ans minimum. Après une pré-sélection sur tests physiques, sélection et formation se font sur le mental et les aspects psychologiques. Pendant 3 mois, on nous teste, on nous pousse dans nos retranchements, et on voit très vite ceux qui ont un profil problématique ».

Ce sont ceux qui prennent trop de risques, jouent perso, ou ne sont pas stables : « on préfère des personnes avec une certaine maturité émotionnelle, mais aussi affective : mariés, avec des enfants », explique David Corona. Il faut un cadre stable, qui permet de reprendre pied avec la réalité quand on sort d’opérations difficiles.

Les « têtes brulées » sont mal vues : « on n’est pas des cow-boys. L’individu doit s’effacer derrière une mission et une volonté collective, des procédures, chacun doit pouvoir compter sur ses coéquipiers, et chacun est à sa place. On n’est pas là pour jouer au héros », martèle David Corona.

Recalé une première fois en 2001, le jeune homme têtu, s’accroche. « Le 24 mai 2008, le jour de mes 30 ans », il intègre la prestigieuse unité du GIGN. Commence alors une vie à part, rythmée par des missions à haut risque, qu’il évoque dans son livre Négocier, face à la violence, avec ses émotions, pour trouver son chemin, publié chez Grasset en 2022. Par elles, notamment, la prise d’otage de l’hyper casher en 2015, et celle de Trèbes où le Lieutenant Colonel Arnaud Beltrame se sacrifie pour sauver des otages le 23 mars 2018.