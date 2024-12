Ransomware : faut-il négocier avec les cybercriminels ?

« Il n’y a pas eu de demande de rançon ». Cette phrase est un classique des déclarations publiques de victimes de cyberattaque avec rançongiciel. Elle n’implique pas que les assaillants ne cherchent pas à extorquer leur victime.

De fait, si certains cybercriminels affichent leurs prétentions directement dans une note déposée – notamment – à l’occasion du déclenchement de leur ransomware – et donc du chiffrement des données des systèmes affectés – c’est loin d’être toujours le cas.

Ladite « note de rançon » est ainsi particulièrement mal nommée : elle ne contient bien souvent que des instructions pour entrer en contact avec les attaquants.

Car les acteurs affiliés aux enseignes ayant pignon sur rue – celles disposant d’une vitrine où elles exposent leurs victimes, et généralement leurs données – sont prêts à négocier. Certains de ces acteurs, à commencer par l’opérateur de la célèbre franchise mafieuse LockBit 3.0, ont même la réputation d’être particuliers doués à cela.

Dès lors, « il n’y a pas eu de demande de rançon » signifie qu’aucun contact n’a été établi avec les attaquants et que ceux-ci n’ont pas ainsi eu l’occasion de poser leurs exigences.

Ces négociations peuvent se dérouler dans des interfaces Web dédiées, par e-mail, sur la messagerie chiffrée Tox ou encore Session, voire même Telegram. Mais faut-il les engager ?

David Corona est un ancien négociateur de crise au GIGN devenu négociateur de crises cyber au sein de la société qu’il a cofondée, In Cognita. Pour lui, ne pas entrer en contact avec les cybercriminels, c’est potentiellement contribuer à « faire s’éteindre de manière systémique ce mode de criminalité ». Car, explique-t-il, « pas discussion et pas paiement ; c’est l’arrêt d’un mode opératoire devenu non-lucratif ».

David Corona voit un autre intérêt à la discussion : « gagner du temps sur une vente ou divulgation de données ». Là encore, des constatations lui donnent raison. Par exemple, Hoya a été attaqué par un acteur affilié à l’enseigne Hunters International début avril 2024. Il voulait 10 millions de dollars de rançon. Une conversation a été engagée. L’attaque n’a pas été revendiquée et les données n’ont pas été divulguées avant… la mi-juillet. Plus de trois mois plus tard.

Une telle approche a également été constatée avec Hunters International . Quant au plus récent Safepay , il met fréquemment une telle liste en libre accès, directement sur son site vitrine, dès la publication de la revendication. Là, n’importe qui peut se faire une idée de ce qui a été volé, et quand, à partir des noms de dossiers et de fichiers figurant dans la liste.

L’une des premières demandes de victimes dans les négociations porte sur la liste des données volées. Pour beaucoup d’entreprises, l’établir à la découverte du chiffrement s’avère difficile, sinon impossible . Certains acteurs malveillants l’ont bien compris et semblent en jouer, comme en gage de bonne foi : les équipes de l’enseigne Conti avaient pour habitude de fournir une liste de 30 % des données volées. Celles qui ont poursuivi leurs activités sous la bannière d’Akira n’hésitent pas à fournir d’emblée et sans demande spécifique une liste présentée comme complète.

Se prémunir d’un piège dans le piège

Mais il y a plus, pour David Corona : « vérifier que ceux avec qui on est en communication sont bien les attaquants et qu’il n’y a pas une arnaque dans l’arnaque ».

De fait, les canaux de communications fournis par les cybercriminels ne sont pas fortement sécurisés : n’importe qui ayant accès à la note de rançon peut fréquemment venir observer la négociation ou s’y mêler à l’insu des parties concernées, dès lors que celle-ci se déroule dans une interface Web dédiée.

Les enseignes Fog et Trinity sont aujourd’hui particulièrement vulnérables à ce type de risque, mais Akira n’est pas nécessairement mieux placé. Et que dire de celles dont les affidés vont jusqu’à imprimer la note de rançon sur toutes les imprimantes connectées aux postes chiffrés… lorsque certaines d’entre elles sont plus ou moins directement accessibles au public ? Une telle situation a été observée, par exemple, dans une chaîne de supermarchés en Afrique du Sud.

Un tel tiers non invité pourrait aisément se positionner en faux négociateur, entre les attaquants et leur victime, pour son propre intérêt, au détriment des deux. Rien ne permet d’être certain que cela ne s’est jamais produit et certaines négociations passées, partagées publiquement après anonymisation, suggèrent que cela a déjà été soupçonné sinon avéré.