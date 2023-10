La nécessité de promouvoir le développement d’une IA responsable à l’heure de l’IA générative

Nous vivons actuellement une période d’effervescence autour de l’intelligence artificielle. Effervescence technologique d’abord avec la sortie de ChatGPT, assistant virtuel novateur de la part d’OpenAI et qui a permis de souligner les immenses progrès réalisés ces dernières années notamment en terme de traitement naturel du langage ou d’IA générative.

Effervescence législative ensuite, avec l’adoption récente de la part du Parlement Européen de l’AI Act, ayant pour objectif d’encadrer et de réguler l’utilisation des systèmes d’intelligence artificielle par n’importe quelle entreprise de l’Union Européenne. Les législateurs ont même dû ajouter des amendements au texte initial, en discussion depuis plus de deux ans, pour prendre en compte l’explosion de l’utilisation des IA génératives.

Pour certains, ces deux trajectoires apparaissent en totale contradiction, considérant que le progrès technologique et l’innovation seraient nécessairement ralentis lorsque le législateur s’empare d’un sujet. Au contraire, nous croyons que le futur de l’IA réside dans le développement d’une IA responsable, encadrée et bénéfique pour nos entreprises et nos sociétés.

L’AI Act : la première pierre pour la construction d’une IA responsable L’AI Act, adopté par le Parlement Européen le 14 Juin 2023, fait figure de pionnier au niveau mondial, tant la régulation de l’Intelligence Artificielle apparaît encore comme un lointain sujet pour nombre d’Etats. Si une version définitive du texte doit encore être négociée avec la Commission Européenne et le Conseil de l’Europe et que son application concrète au sein des entreprises n’est pas attendue avant 2025 au plus tôt, il s'agit d’une première étape bienvenue dans l’optique d’encourager le développement d’une IA dite responsable. Ce texte pose en effet des principes fondamentaux comme l’interdiction des systèmes d’IA favorisant la manipulation, le social scoring ou encore l’identification biométrique en temps réel et à distance comme la reconnaissance faciale. De plus, en adoptant une approche par les risques, le texte permet d’apporter une réponse mesurée et graduelle aux défis posés par l’intelligence artificielle. Les systèmes d’IA jugés à haut risque seront ceux soumis aux contraintes les plus fortes avec un certain nombre de principes clés dans le développement d’une IA responsable : absence de biais, explicabilité des algorithmes et transparence, contrôle et monitoring humain, gestion des risques. Faire reposer la responsabilité d’un développement contrôlé sur les systèmes les plus critiques constitue un moyen efficace d’embarquer nos entreprises dans une approche vertueuse.

Élargir le champ, au-delà de l’AI Act Néanmoins, ce cadre législatif ne saurait être une fin en soi en ce qui concerne l’IA responsable. D’abord parce l’IA étant une technologie très évolutive par nature, il sera nécessaire d’amender et de faire évoluer ce texte très régulièrement pour que le rythme législatif suive le rythme technologique ; ce qui peut s’apparenter à une gageure dans le domaine. Ensuite, parce que si l’Union Européenne prend le pari du développement d’une IA responsable elle ne saurait faire cavalier seul, notamment face aux géants du secteur que sont les Etats-Unis et la Chine. Et si ces pays ont fait plusieurs annonces en faveur de la régulation de l’IA, on peut s’interroger sur le type de réglementation qui serait mise en œuvre, notamment en Chine où des recommandations existent déjà et imposent par exemple de se conformer « aux valeurs fondamentales du socialisme » et de ne pas porter atteinte « au pouvoir de l’Etat ». Là encore, sans cadre mondial autour des principes clés d’une IA dite responsable, il sera difficile pour l’Europe d’imposer sa vision des choses.

Utiliser l’IA responsable comme avantage comparatif Mais au-delà du seul cadre légal et contraignant, nous sommes convaincus que le développement d’une Intelligence Artificielle responsable peut constituer un avantage comparatif pour nos entreprises. En la matière, l'AI Act devrait permettre aux entreprises de l’UE de se positionner en tant que tiers de confiance, faisant de cet argument un facteur différenciant dans le choix d’une solution technologique. Mais surtout, on sait depuis longtemps que pour favoriser l’adoption de l’IA par une large majorité de personnes, que ce soit au sein de nos entreprises ou au sein de nos sociétés, il est nécessaire d’instaurer un niveau de confiance élevé dans la technologie. A cet égard, le développement d’une IA suivant des critères de responsabilité ouvre la voie à une plus grande confiance de nos concitoyens, car il est fondamental de garder en tête qu’il s’agit d’une technologie très souvent fantasmée et parfois crainte. Les entreprises ne sauraient, dès lors, pousser la mise en production massive des IAs sans une adoption concrète et volontaire de la part des utilisateurs cibles. Or, pour être en mesure d’en tirer tous les bénéfices attendus, il est indispensable que l’IA soit déployée à l’échelle et dans des secteurs stratégiques. Et comment s’attendre à ce que des secteurs comme la recherche, la santé ou encore l’éducation l’adoptent sans de très sérieuses garanties sur sa fiabilité.