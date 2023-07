AI France Summit 2023 : l’AI Act inquiète les éditeurs français

Lundi 3 juillet, Numeum, une association qui rassemble plus de 2500 éditeurs, organisations et entreprises, organisait l’AI France Summit 2023. L’occasion de revenir sur les efforts de réglementation en cours au niveau européen. Pour rappel, dans le « nouveau paquet législatif européen » (Data Act, Data Governance Act, Digital Services Act, Digital Markets Act, etc.) figure l’AI Act.

Cette réglementation vise à classer les systèmes d’IA suivant quatre niveaux de risque (minimal, limité, élevé, et inacceptable), peu importe le domaine d’application dans lequel ils sont employés.

La proposition de la Commission européenne avait été présentée en avril 2021. Le 14 juin 2023, après avoir réalisé 771 amendements, le Parlement européen a adopté une position négociée concernant l’AI Act. Ce vote est synonyme du lancement de la phase de dialogues entre les pays de l’Union européenne au sein du Conseil de l’Europe. Un premier trilogue a eu lieu en juin, et un second sera entamé au mois de juillet en vue de la signature d’un accord final à la fin de l’année.

En 2022, certains députés européens, dont la rapporteuse Eva Maydell, membre du parti chrétien-démocrate PPE, avait indiqué leur volonté d’engager la responsabilité des éditeurs sans freiner l’innovation . Dont acte. Le texte adopté à Strasbourg contient six amendements visant à préciser la définition et la réglementation de la « chaîne de valeur de l’IA ». Cette chaîne de valeur couvre les méthodes, les outils, les étapes de l’élaboration d’un modèle jusqu’à son intégration dans un système d’ IA .

Outre plusieurs interdictions relatives à la reconnaissance biométrique et faciale, le texte adopté en juin 2023 inclut, entre autres, des amendements sur le contrôle des modèles de fondation et de l’IA générative.

Si l’amendement 34 vise à écarter en grande partie la responsabilité des développeurs de composants d’IA libre et ouvert dans cette chaîne de valeur (ils sont tout de même fortement encouragés à documenter leurs travaux), l’amendement 94, lui, intime que « toutes les tierces parties pertinentes » (éditeurs de logiciels, de composants, de modèles préentraînés, de jeux de données, ou fournisseurs réseaux) doivent, « sans compromettre leurs propres propriété intellectuelle ou secrets commerciaux », coopérer entre eux et avec les autorités. Il s’agit de permettre au fournisseur du service final de permettre le contrôle de la conformité de l’IA. « Le niveau de contrôle doit être explicitement divulgué par chaque tierce partie qui fournit au fournisseur un outil, un service, un composant ou un processus qui est ensuite incorporé par le fournisseur dans le système d’IA ».

« Dans la chaîne de valeur de l’IA, de multiples entités fournissent souvent des outils et des services également des composants ou des processus qui sont intégrés par le fournisseur dans le système d’IA », peut-on lire en préambule de l’amendement 94 du récital 60 de l’AI Act. « Notamment en ce qui concerne la collecte et le prétraitement des données, l’entraînement du modèle, le recyclage du modèle, le test et l’évaluation du modèle, l’intégration dans le logiciel ou d’autres aspects de l’élaboration du modèle ».

Or certains modèles, généralistes, peuvent être utilisés dans des usages à haut risque. « En ce moment, nous accompagnons les fournisseurs de systèmes d’IA qui agissent comme des surcouches de vidéoprotection en vue de surveiller différents événements dans le cadre des Jeux olympiques », illustre Félicien Vallet. Ces systèmes détectent des événements comme des concentrations de foules, la présence d’un bagage isolé, etc.

Guillaume Avrin prend l’exemple de la séparation nécessaire des jeux de données d’apprentissage de ceux consacrés aux tests d’un modèle. « Lorsqu’on développe des technologies d’intelligence artificielle, cela parait être une exigence valable pour tous les modèles de machine learning , quel que soit le domaine d’application. Il existe un ensemble non vide d’exigences qui s’applique à tous les domaines d’application. Et je pense que ce sont ces exigences qui ont vocation à être présentes dans un texte transverse », argumente-t-il.

Si Thibault de Tersant identifie un potentiel « conflit entre l’AI Act et le Data Act » dans l’obtention et le traitement des jeux de données, il pointe surtout la visée trop généraliste de l’AI Act.

Par ailleurs, le dirigeant comprend que, dans le cadre de l’AI Act, le fournisseur d’un algorithme devra identifier « l’usage le plus déviant possible ». « C’est difficile de se mettre à la place d’un client : l’on ne sait jamais vraiment ce qu’il peut faire avec un algorithme », clame-t-il.

Dans le cadre de l’AI Act « les exigences sont de haut niveau en matière d’organisations des entreprises », poursuit-il. Selon l’expert, la norme choisie pour obtenir « la présomption de conformité » dans ce texte a été effectuée « à l’ISO/IEC JTC 1/SC 42 ». Sous cette appellation cryptique se cachent les normes dans le domaine de l’intelligence artificielle définies par les comités ISO et IEC. Plus particulièrement, les législateurs européens proposent de s’appuyer sur la norme ISO/IEC FDIS 42001 qui régit les systèmes de management d’intelligence artificielle. « Autant les grands groupes et les Big Tech ont les moyens, ont parfois déjà mis en place ces systèmes de management, autant pour une startup, mettre en place un système de management, c’est extrêmement compliqué. Et ça coûte extrêmement cher », remarque-t-il.

Dans le texte amendé, la Commission et le Parlement européen rappellent que des lois nationales et internationales régissent déjà la mise en place des systèmes d’IA dans des domaines spécifiques. Guillaume Avrin anticipe tout de même le fait qu’il faille renforcer le dispositif normatif pour labéliser ces applications spécifiques au regard des divers cadres législatifs.

« La France porte ses positions au niveau européen », rappelle Guillaume Avrin. « Des positions qui sont concertées, qui font consensus et qui font l’objet de discussions avec l’ensemble de l’écosystème. Nous participons et nous continuerons à participer aux conversations dans le cadre du trilogue pour converger vers la meilleure version du texte possible », assure-t-il.

Même si les membres de Numeum accueillent favorablement une réglementation de la gestion des risques de l’IA, ils plaident pour « un juste équilibre entre réglementation et innovation ». Concernant l’IA générative, l’association considère qu’il n’y a pas besoin de renforcer le cadre légal en France. C’est pourtant l’objet de l’AI Act qui, sur le papier, vise à poser de sérieux garde-fous dans le cadre de leur développement et leur déploiement.

L’État ne mise pas sur le protectionnisme

« Notre objectif, c’est de diffuser l’IA dans l’économie. Cela va dire être capable d’innover, d’avoir les systèmes les plus performants possible et plus attractif pour l’utilisateur final et plus compétitif par rapport à la concurrence internationale. Et, en même temps, ce cadre [l’AI Act] doit favoriser le déploiement de ces technologies ».

En clair, l’État ne souhaite pas restreindre l’accès aux technologies commerciales étrangères pour répondre à ses propres besoins ou à ceux des entreprises. « Nous avons besoin, pour des enjeux compétitivité, d’intégrer des technologies d’intelligence artificielle dans nos entreprises et dans notre système de santé, en plus de maîtriser les gains de productivité associés », avance le coordonnateur national. « Nous allons intégrer des solutions d’IA qui viennent de l’extérieur de l’Europe et donc nous ne voulons pas nous mettre de trop fortes contraintes. Il y a des discussions en cours au niveau extraeuropéen pour converger vers ces exigences ».