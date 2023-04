Le cybercriminel, cet employé ordinaire

On l’imagine volontiers asocial, encapuché dans son sweat d’ado, avachi sur son fauteuil, plongeant sa tête dans son bol de céréales et n’en ressortant que pour vérifier, d’un œil las, mais étonnamment vivace, ses trois écrans clignotant façon jackpot.

Vous pouvez remballer votre image d’Épinal. La réalité est aussi très éloignée de l’univers de la série Mr Robot dont le héros, Eliot Alderson, cybercriminel surdoué, halluciné et solitaire, évolue dans un underground paranoïaque à l’esthétique très cinématographique. Elle est tristement plus banale, si tant est que cette caricaturale description ait un jour existé ailleurs que dans les fantasmes des technophobes.

Sur place, il salue ses collègues du coude parce qu’il ne veut pas choper un virus, il prend 15 minutes pour raconter la dernière série sympa à la machine à café et hop, il « entre en réu », comme tout employé qui se respecte, pour faire une petite météo personnelle avec son manager (soleil, nuage ? soleil et nuages ?), avant d’attaquer le vif du sujet : le plan de bataille pour la semaine.

Sans vouloir vous offenser, le cybercriminel d’aujourd’hui… nous ressemble. Même si sa vie personnelle est probablement un peu plus sulfureuse que la nôtre, il prend probablement son p’tit déj en jetant un œil sur les informations quotidiennes. Il choisit certainement sa tenue en fonction de la météo, sans se planquer sous un masque de la Casa de papel ni sous un « hoodie » XXL flanqué d’une tête de mort. S’il n’est pas en télétravail et a une petite conscience écolo (à part bien sûr s’il fait partie de ces membres de la « profession » flambent au volant de grosses voitures de sport), nul doute qu’il choisira le métro ou le vélo pour se rendre… au bureau.

Miroir de ses cibles, le cybercrime s’industrialise

À ce stade du récit, on peut imaginer une organisation cybercriminelle avec ses managers, ses équipes spécialisées en proie aux mêmes difficultés que nos PME : le souci de la rentabilité, des enjeux d’innovation, mais aussi des tensions sociales comme le rappelle cet article de MagIT à propos de l’organisation criminelle Conti.

À mesure que nos systèmes d’information communiquent via Internet et s’exposent dans le Cloud, que notre vie de bureau et notre vie perso se digitalisent, le métier du pirate s’adapte et s’industrialise. Cloud, SaaS, télétravail, Internet des objets (IoT)… tous ces domaines sont de formidables opportunités pour les cyberattaquants. En plus des infrastructures et des terminaux, ils ciblent de plus en plus les applications métiers qui embarquent encore de nombreuses failles de sécurité. Organisées, outillées, « fordisées », les organisations criminelles se spécialisent aussi par marché tout comme les entreprises traditionnelles pour encore gagner en efficacité.

« Chacun son rôle : quand Michel va apprendre à négocier une rançon, Louise va se perfectionner dans le vol de données. »

Si les groupes de cybercriminels ne sont pas tout à fait des entreprises comme les autres, ils fonctionnent pourtant comme des organisations à part entière : comme leurs consœurs légales, ils sont configurés pour maximiser leurs profits. Si elle fait preuve de beaucoup d’imagination pour ses attaques, la cybercriminalité n’a pas eu besoin d’en mobiliser beaucoup pour ses structures d’organisation : elle s’est installée en miroir de ses cibles, reproduisant la division du travail qui y règne.

Car si les opportunités de hacking se multiplient, les entreprises renforcent parallèlement leur bouclier défensif, forçant les cyberattaquants à aiguiser leurs compétences dans certains domaines pour se frayer un chemin dans les failles des Systèmes d’Information. Chacun son rôle : quand Michel va apprendre à négocier une rançon, Louise va se perfectionner dans le vol de données. Quand Adam travaillera ses techniques de manipulation en ingénierie sociale, Laëtitia portera son effort sur sa maîtrise des botnets, ces groupes d’ordinateurs zombie qui, de manière industrielle, cherchent les failles où s’insérer pour ensuite mener une attaque ciblée. Enfin, Michel, Adam, Laëtitia, Louise et tous ces autres cybergénies malfaisants prendront soin de se former aux spécificités métier des secteurs attaqués : les banques, les institutions, les entreprises industrielles, etc. avec toujours face à eux un dénominateur commun : des murailles, certes, mais toujours lézardées.