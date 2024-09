Ransomware : la France miraculée de l’été 2024 ?

En août 2024, ransomware.live a compté près de 490 publications sur des sites vitrine d’enseignes de ransomware. Au total, après l’intégration des cas constatés dans la presse internationale et les corrections des dates de survenue d’attaque, nous comptons 432 cyberattaques et revendications à travers le monde, un chiffre en hausse par rapport au mois d’août 2023.

Ce niveau renvoie à celui de février 2024, à mi-chemin entre celui de mars et ceux d’avril et mai, et bien au-delà de ceux de juin et juillet.

L’équipe de Black Basta semble avoir été en vacances pour l’été, à l’inverse, notamment, de BlackSuit, dont les revendications ont montré la diversité des sous-groupes, ou encore Qilin, qui se sert désormais dans les identifiants stockés dans Chrome chez ses victimes.

Si l’écosystème cybercriminel apparaît toujours fortement fragmenté, il commence à donner des signes de stabilisation. De fait, le nombre de re-revendication d’une même victime sur le site vitrine d’une autre enseigne de ransomware – on parle de revendication croisée, ou crossclaim en anglais – a sensiblement reculé en juin et juillet par rapport aux précédents mois de l’années. La recomposition du paysage provoquée par l’exit-scamd’Alphv et l’opération Cronos pourrait bien être finalisée.

Et justement, pour l’heure, RansomHub semble bien profiter de la situation. Toutefois, si ses efforts marketing peuvent jeter un certain discrédit sur son image, la franchise LockBit 3.0 est loin d’avoir disparu. Elle vient d’ailleurs de servir à la revendication d’une cyberattaque effectivement récente et confirmée.

L’Amérique du Nord s’inscrit toujours en tête des cas connus, listés à 208. En fait, toutes les régions du monde enregistrent une hausse de l’activité malveillante observée, sans aucune exception. Mais cela ne manque pas d’être parfois trompeur.

Ainsi, en France, l’activité cybercriminelle observée s’est inscrite en hausse d’un mois sur l’autre, à l’inverse des demandes d’assistance pour ransomware adressées à cybermalveillance.gouv.fr : celles-ci n’ont été que 49 en août contre 108 en juillet ! Un recul impressionnant conduisant à un plus bas exceptionnel.