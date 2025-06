Avec l’IA générative, la falsification de documents explose

Faux documents, usurpations d’identité, falsifications automatisées à grande échelle. Les menaces liées à la cybersécurité prennent une toute nouvelle dimension avec la digitalisation et la montée en puissance de l’intelligence artificielle générative.

L’IA générative démocratise les deepfakes

Près d’un professionnel sur cinq déclarerait avoir été directement confronté à un document falsifié dans le cadre de son activité.

C’est ce que montre une nouvelle enquête d’Ipsos, commanditée par Yousign, spécialiste normand de la signature électronique, qui a interrogé 1 000 actifs français. D’après les résultats, et à peine deux ans après l’émergence publique de ChatGTP et consort (Claude, Gemini, Llama, Mistral, etc.), près d’un professionnel sur cinq déclarerait avoir été directement confronté à un document falsifié dans le cadre de son activité.

Pour 12 % d’entre eux, ces faux ont même débouché sur un litige juridique. Et 15 % évoquent une perte financière.

La falsification n’est pas un phénomène nouveau. Mais l’essor de l’IA générative – qui démocratise la production d’images et de contenus – accentue cette tendance en rendant les « fakes » plus discrets, plus rapides à faire et plus difficiles à détecter.

Une autre étude, de l’éditeur chypriote Sumsub, spécialiste de la vérification d’identité, estime pour sa part que les fraudes liées aux deepfakes et aux « documents d’identité synthétiques » ont augmenté respectivement de 700 % et de 281 % en France depuis 2024. L’Europe et les pays industrialisés seraient particulièrement exposés, malgré un recul de cette technique à l’échelle mondiale.

Deux tiers des professionnels interrogés par Ipsos considèrent donc logiquement l’IA comme un facteur de risque supplémentaire. Ce constat corrobore celui d’autres études, notamment celle du World Economic Forum – citée par Forrester – qui montre que les grands dirigeants mondiaux mettent les deepfakes parmi les menaces majeures, aux côtés du dérèglement climatique et des troubles géopolitiques.