GenAI et ingérence : la DGSI fait l’inventaire des menaces qui pèsent sur les entreprises

Plausibles il y a quatre ans, les risques liés à l’IA générative se multiplient. À tel point que la DGSI, plus connue pour ses actions en matière de lutte contre le terrorisme, s’exprime sur les risques d’ingérence économiques qui pèsent sur les entreprises. Et d’illustrer ses propos à l’aide de trois exemples réels, anonymisés.

Usage des outils d’IA : la DGSI invite les entreprises à une plus grande vigilance

Le premier ressemble fortement à l’affaire Samsung d’avril 2023. La DGSI rapporte que des salariés d’une « entreprise française stratégique » se servaient régulièrement d’un outil GenAI « grand public » pour traduire des documents confidentiels. En avril 2023, le géant coréen avait décidé de restreindre l’usage de ChatGPT en interne pour des raisons similaires. La presse généraliste évoquait alors des « fuites de documents confidentiels ».

Ayant eu vent de cette pratique dans son entreprise, le DSI mentionné par la DGSI a prévenu son COMEX. Celui-ci a passé des consignes pour privilégier le recours à une solution payante pourvu de protection supplémentaire et mis en place une charte d’utilisation des outils GenAI.

Par défaut, les assistants IA sont configurés pour aspirer les données des conversations à des fins d’entraînement. Rappelons que les autorités américaines s’intéressent de près à ces contenus, principalement pour identifier les usages délictuels et criminels des chatbots grand public.

Néanmoins, les solutions entreprises incluent une garantie contractuelle supplémentaire qui doit limiter ce risque.

Il y a d’autres dangers, souligne la DGSI. « La politique de confidentialité de certains outils d’IA générative impose le stockage des données d’utilisateurs dans des serveurs situés à l’étranger, parfois sans obtenir le consentement clair et explicite des utilisateurs », rapporte-t-elle. « Ce stockage implique que ces données puissent être soumises à des lois étrangères à portée extraterritoriale et puissent entraîner la responsabilité de l’entreprise ». Et de recommander de faire très attention aux conditions d’utilisations des outils : les données générées peuvent tomber sous le régime d’une copropriété avec l’éditeur.

Autre point important, la DGSI mentionne les risques encourus au moment d’activer des fonctions depuis des serveurs MCP ou des API. Ces outils externes « augmentent les vulnérabilités ». Selon Akamai, l’intégration d’outils par API aux modèles de langage « élargit considérablement la surface d’attaque ».

Ici, il s’agit plutôt de sécuriser l’usage d’outils somme toute utiles dans un contexte professionnel. Encore faut-il ne pas trop faire confiance aux résultats générés, signale le service d’intelligence économique.

Il relate en illustration le cas d’une société française active sur les marchés étrangers. Celle-ci avait mis en place une procédure d’évaluation juridique, financière et réputationnelle de ses partenaires commerciaux à l’aide d’outil d’IA développé par une entreprise étrangère. « Par manque de temps et par méconnaissance des biais potentiels de l’outil, la société ne procède à aucune vérification complémentaire et oriente systématiquement ses décisions en fonction du retour fait par l’outil ».

Or ce recours systématique peut entraîner une « dépendance excessive », facteur de diminution de vigilance humaine, de perte de contrôle sur les données et les processus et d’amplification des biais.

De fait, les outils GenAI, même ceux capables d’expliquer leur raisonnement, fonctionnent en « boîte noire ». D’après les tests du MagIT depuis trois ans, les LLM ont par exemple tendance à répondre en s’appuyant sur les premiers résultats visibles sur Google, même quand un outil de recherche n’est pas activé. Les résultats proviennent de pages généralement optimisées pour le SEO qui présentent parfois des erreurs, des discours purement marketing ou des contre-vérités. Sans oublier le phénomène d’hallucination. « L’IA va, par exemple, jusqu’à créer des évènements de toutes pièces […] Cela peut influencer les opinions, manipuler les comportements ou nuire à la réputation », rappelle la DGSI.