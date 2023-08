DMA : des membres du Congrès américain craignent pour la compétitivité des géants du cloud

Vu des Etats-Unis. L'Union européenne va de l'avant avec des réglementations qui ciblent les technologies émergentes telles que l'IA générative et les grandes plateformes numériques, ce qui suscite des inquiétudes en matière de sécurité nationale et de concurrence parmi les membres du Congrès américain.

Un groupe bipartisan de 46 membres du Congrès américain, dirigé par les représentants Suzan DelBene et Darin LaHood a fait part de ses inquiétudes dans une lettre adressée au président Joe Biden en juin. Selon eux, les politiques technologiques de l'UE, telles que la loi sur les marchés numériques (Digital Markets Act), qui s’appliqueront au plus tard en mars 2024, porteront préjudice aux entreprises et aux employés américains. Selon cette lettre, si elles ne sont pas contrées, « les éléments discriminatoires de ces politiques de l’UE affaibliront la compétitivité américaine en avantageant injustement les entreprises européennes nationales et en profitant par inadvertance aux concurrents chinois, russes et autres entreprises étrangères ».

Ce n'est pas la première fois que des membres du Congrès s'élèvent contre les politiques technologiques de l'UE. Suzan DelBene et Darin LaHood ont envoyé une lettre bipartisane signée par 30 représentants américains au Président Biden en février 2022. Ce document exhortait l'Administration américaine à demander des modifications du Digital Markets Act. Les membres du Congrès considèrent que ces mesures ciblent « spécifiquement » les grandes entreprises américaines telles que Google, Apple et Amazon.

Pour être exact, le DMA et le DSA visent les « géants du Web », des entreprises réalisant plus de 6,5 milliards d’euros par an (pendant trois ans) et dont les services sont utilisés par plus de 45 millions d’utilisateurs européens. Si la majorité des entreprises concernées par le DSA sont américaines, l’on retrouve également la plateforme e-commerce de l’Allemand Zalando et celles des Chinois ByteDance (Tiktok) et Alibaba.

Les experts américains ont également commencé à s'inquiéter du manque de coopération entre les États-Unis et l'Union européenne en ce qui concerne les normes technologiques mondiales, alors que l'influence de la Chine suscite de plus en plus d'inquiétudes.

Mais l'Administration Biden n'a pas encore réagi en dehors des commentaires faits par des dirigeants tels que la secrétaire américaine au commerce, Gina Raimondo, qui, en 2021, a demandé à l'UE de traiter équitablement les entreprises et les produits américains dans leurs réglementations, dont le Digital Markets Act et le Digital Services Act.

La récente lettre adressée à Joe Biden réitère la frustration du Congrès à l'égard de ces règlements et de l'approche du président américain en matière de politiques commerciales et technologiques, selon Nigel Cory, directeur associé de la politique commerciale de l'Information Technology and Innovation Foundation (ITIF).

« Cela fait déjà deux ans que l'administration est en place et nous n'avons vu aucune action réelle contre ces politiques, qui sont clairement discriminatoires à l'égard des entreprises américaines », affirme Nigel Cory.

L’ITIF est un think tank américain basé à Washington, dit « non lucratif et non-partisan », mais dont les pratiques de financement auprès des géants technologiques américains sont bien documentées.