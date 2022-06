Le stockage NAS de Weka devient multicloud

Weka, l’éditeur d’un système NAS éponyme qui a la particularité de fonctionner à cheval entre un datacenter et le cloud, lance la version 4 de son produit. La caractéristique la plus saillante de cette V4 est que le système est désormais multicloud. Il ne fonctionnait auparavant que dans AWS, il est désormais possible de faire glisser ses fichiers dans Azure, GCP et OCI, les clouds publics de Microsoft, Google et Oracle.

« L’avantage principal de pouvoir ainsi passer d’un cloud à l’autre est de stocker vos données chez le fournisseur le plus avantageux pour vous, tout en pouvant les utiliser chez celui qui offre les services de Machine learning et d’IA dont vous avez besoin », explique Nilesh Patel, le responsable des produits chez Weka, lors d’une rencontre avec le MagIT.

« Sans Weka, vous souffririez d’effets de coutures, qui vont de la difficulté à convertir les données entre les clouds au coût élevé que peut avoir l’extraction de ces données depuis un service », ajoute-t-il.

En l’occurrence, Weka a la faculté de présenter aux utilisateurs et aux applications toujours le même NAS, tout en plaçant les fichiers soit sur des services de stockage objet peu chers, soit sur des instances avec du stockage bloc très rapide.

Son système – initialement appelé Matrix, désormais plutôt dénommé Data Platform, mais que tout le monde appelle Weka tout court – serait capable de ménager du tiering parmi le stockage en reconnaissant si une infrastructure possède des SSD NVMe (très rapides), des SSD QLC (les moins chers), mais aussi une connectique réseau 100 Gbit/s (transferts à la vitesse maximale).