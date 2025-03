Stockage : les solutions certifiées par Nvidia lors de la GTC 2025

Outre des nouveautés matérielles en termes de GPU, de stations d’IA et de réseau, la récente conférence GTC 2025 de Nvidia a dessiné les contours d’une nouvelle architecture de référence AI Data Platform pour le stockage. Cette architecture permet aux fournisseurs tiers – essentiellement les acteurs du stockage – de concevoir des baies plus adaptées aux clusters de calcul DGX imaginés par Nvidia.

Les acteurs cités comme travaillant avec Nvidia sont DDN, Dell, HPE, Hitachi Vantara, NetApp, Pure Storage, Vast Data et Weka.

Lors de la GTC2025, DDN a ainsi dévoilé l’appliance en mode objet Inferno. Présentée comme excessivement rapide, elle se compose d’une baie de stockage Infinia doublée de switches réseau Spectrum-X de Nvidia. La baie Infinia est basée sur une technique dite clé/valeur qui accélère les protocoles d’accès, mais pour l’instant uniquement pour le stockage d’objets S3.

Dell a mis l’accent sur son NAS élastique PowerScale, qui vient d’être validé pour le déploiement de l’IA Factory, le programme de Nvidia censé définir une architecture pour les hyperscalers.

HPE a fait grand cas de sa nouvelle « couche de données unifiée » qui fédérera les données structurées (bases SQL) et non structurées (fichiers) présentes dans une entreprise pour les livrer ensemble aux traitements des clusters de calcul pour l’IA. En l’espèce, c’est une baie Alletra B10000 qui fera la passerelle entre les baies en production et les clusters de calcul.

Hitachi Vantara a profité de la conférence pour lancer la série Hitachi iQ M, qui combine sa plate-forme de stockage Virtual Storage Platform One (VSP One) et la suite logicielle Nvidia AI Enterprise (comprenant des LLM et des modules pour les programmer ou les utiliser).

NetApp a annoncé la validation par Nvidia de sa baie AFF A90 pour une utilisation conjointe avec le SuperPOD, le cluster de clusters DGX architecturé par Nvidia. Par ailleurs, l’AIPod de NetApp a reçu la nouvelle désignation Nvidia-Certified Storage pour prendre en charge les architectures de référence d’entreprise de Nvidia.

Pure Storage, dans la foulée de son annonce FlashBlade//Exa, a profité de l’occasion pour afficher la certification de cette machine dans le cadre de la Nvidia AI Data Platform.

Vast Data a lancé sa configuration IA prête pour l’entreprise, qui combine les produits InsightEngine avec des cartes réseau BlueField-3 et des switches Spectrum-X.

Weka, enfin, a annoncé avoir obtenu la certification pour interfacer sa baie WEKApod Nitro Data Platform Appliance avec les clusters de Nvidia vendus aux hyperscalers (programme Nvidia Cloud Partner). Cette certification précise que la solution de Weka est adaptée aux clusters de calculs équipés de cartes PCIe H200 (les configurations dites HGX) et aux nœuds de calculs équipés de modules GB200. La certification évoque aussi une carte PCIe B200, mais celle-ci n’est pas encore livrée par Nvidia.