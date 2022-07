Carbon : le remplaçant de C++ imaginé par Google laisse perplexe

La semaine dernière, Google a lancé Carbon, un langage expérimental open source sous licence Apache 2.0 voué à remplacer C++. Malgré cette ambition, les professionnels du secteur se montrent sceptiques.

Le langage C++ est un pilier du développement en entreprise, mais il présente des inconvénients et certains développeurs estiment qu’il doit être remplacé. Les raisons en sont nombreuses, notamment un code difficile à apprendre et à lire, des mécanismes de sécurité dépassés et un manque d’adéquation aux architectures et environnements matériels modernes, liste Chandler Carruth, ingénieur logiciel principal chez Google, lors de son discours d’ouverture à la conférence CppNorth le 18 juillet 2022. « Carbon s’appuiera sur l’écosystème C++ pour tenter de résoudre ces problèmes, en offrant une interopérabilité et une migration plus facile du code », ajoute-t-il.

Carbon est présenté comme étant bien adapté aux projets comportant une grande quantité de code C++. Cependant, le passage à un nouveau langage ne sera pas aisé.

« Le problème, c’est qu’il y a beaucoup de code C++ », affirme Andrew Cornwall, analyste principal chez Forrester Research. « Changer de langage signifierait qu’il faudrait réécrire une grande quantité de code C++ délicat à optimiser, parfois des décennies après le départ à la retraite de son auteur. Ce ne serait pas impossible, mais simplement coûteux ».

En outre, la modernisation du C++ pourrait être un point discutable. Les développeurs qui souhaitent bénéficier de nouvelles fonctionnalités se sont déjà tournés vers d’autres langages tels que Rust, un langage de programmation soutenu par Google, Microsoft et AWS, selon l’analyste.

Éliminer les bizarreries de C++ et les problèmes de sécurité

Lorsque le C++ a hérité du C, il a amorcé l’ensemble de l’écosystème C++, ce qui a été essentiel à son succès, rappelle Chandler Carruth lors de son discours d’ouverture. Cependant, à ces avantages – notamment la rapidité de la migration – se sont ajoutées des particularités de codage.

« Par exemple, nous mettons co_ devant les mots clés parce que nous sommes terrifiés à l’idée de casser le code existant », illustre Chandler Carruth.

« Les nombreuses bizarreries du C++ en font un langage complexe. La syntaxe peut être difficile à comprendre et à écrire, ce qui peut entraîner des erreurs et des bugs dont la correction est longue et coûteuse », d’après Morshed Alam, fondateur et éditeur de Savvy Programmer, un site d’apprentissage de la programmation. « En outre, le C++ n’est pas bien adapté au développement d’applications d’entreprise ».

Andrew Cornwall convient que le C++ n’est pas le meilleur langage pour le développement d’applications d’entreprise, mais il a bien servi pour construire une série d’infrastructures de base.

« [C++] est puissant », déclare-t-il. « Il vous permet de faire beaucoup de choses, y compris de vous tirer une balle dans le pied ».

« [C++] est puissant. Il vous permet de faire beaucoup de choses, y compris de vous tirer une balle dans le pied ». Andrew CornwallAnalyste Forrester

Un autre problème avec C++ touche à la sécurité de la mémoire, qui pose un risque de sécurité important, prévient Dhaval Sarvaiya, cofondateur d’Intelivita, une agence de développement de jeux, de sites web et d’applications mobiles. Les données C++ stockées en mémoire ne disposent pas de contrôles d’accès ou d’écrasement, ce qui les rend vulnérables aux attaques par débordement de mémoire tampon, où des acteurs malveillants plantent, contrôlent ou modifient les variables internes d’un processus.

Ce défi majeur n’est pas une priorité pour l’équipe Carbon, selon la page GitHub de l’équipe. « Notre priorité initiale est de nous attaquer immédiatement aux problèmes importants et faciles à résoudre dans le domaine de la sécurité », précisent les ingénieurs de Google.