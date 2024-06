SCER : la Green Software Foundation veut instaurer un Nutri-Score de l’IA

En octobre 2023, la Green Software Foundation (GSF), une filiale de la Linux Foundation, a présenté son projet SCER, pour Software Carbon Emission Rating. Il s’agit, pour l’organisation soutenue par des éditeurs, de mettre sur pied un benchmark standard d’évaluation de l’efficience énergétique des logiciels.

Le projet nécessite de développer un système de calcul et de notation de ces émissions.

Dernièrement, le groupe de travail derrière le projet a décidé de l’adapter à l’évaluation des algorithmes de machine learning et de deep learning, dont les grands modèles de langage.

« D’ici à la fin de l’année 2024, les GPU Nvidia consommeront autant d’énergie que l’ensemble des foyers de Phoenix, en Arizona », avance Chris Xie, responsable de la stratégie open source chez Futurewei, lors d’une session de l’AI Dev Forum ayant eu lieu à Paris le 19 juin dernier. « La consommation d’eau nécessaire au refroidissement d’un centre de données IA moyen équivaut à la consommation d’eau annuelle de 2 millions de foyers américains », ajoute-t-il.

Selon le responsable du projet SCER, il y a une demande forte de la part des consommateurs d’IA et des régulateurs, afin d’obtenir une plus grande transparence sur les émissions des modèles.

Or, « il n’existe actuellement aucun standard pour évaluer les émissions de l’intelligence artificielle », déclare-t-il. « Il y a un grand besoin d’un système de notation et de labélisation ».

« Lors d’un précédent voyage à Paris, j’ai acheté des goûters à mes filles. Je suis allé dans un magasin et je tombe sur des produits estampillés du Nutri-Score », raconte-t-il. « J’ai été très satisfait que ce système m’aide à déterminer visuellement quelles collations sont les plus saines et les moins sucrées. Je souhaite que les notes issues du framework SCER soient aussi simples à lire ».

Puis, le groupe de travail de la GSF entend établir des charges de travail standards, des méthodes de tests, de l’outillage et une infrastructure pour mesurer la consommation d’énergie et les émissions carbone des modèles. Les résultats doivent être reproduisibles et proches de l’usage en condition réelle.

Le framework SCER for AI models est divisé en quatre parties. Il y a d’abord la volonté de catégoriser les modèles par tâche, taille, usage et caractéristique. Il s’agit de pouvoir comparer les résultats de plusieurs modèles d’une même catégorie « de manière équitable ».

Salesforce s’intéresse de près au projet SCER

Néanmoins, le projet suscite déjà l’intérêt de Salesforce. Tereze Gaile, strategic client architect Mulesoft et Green Code & Sustainable AI Advocate chez Salesforce, indique lors de l’AI Dev Forum que le groupe s’engage à réduire les émissions carbone liées à l’entraînement de ses modèles. Pour rappel, le géant du CRM a lancé une initiative Green Code en mai 2023.

« Nous regardons les deux faces d’une même pièce. D’une part, cela consiste à réduire l’impact environnemental de l’usage de l’IA. Il peut s’agir par exemple d’adapter les modèles et de se tourner vers des régions cloud à plus faible intensité carbone pour les entraîner », relate-t-elle.

La responsable estime qu’il n’est pas nécessaire qu’un LLM qui génère du code puisse écrire des sonnets. « En ce qui concerne le passage à des régions alimentées par des énergies renouvelables, notre propre équipe de recherche en IA est en mesure de réduire de 68,8 % les émissions lors de la phase d’entraînement », assure-t-elle.

« D’autre part, nous essayons de déterminer comment l’IA peut être utilisée pour le plus grand bien. Qu’en est-il des cas d’usage de l’IA consacré à l’environnement ? », poursuit-elle.

De fait, le géant du CRM, comme beaucoup de fournisseurs sur le marché, entend proposer à ses clients l’accès à de multiples LLM depuis sa plateforme Einstein 1 (les siens et ceux d’acteurs tiers). Or, la directive CSRD imposera progressivement aux entreprises de rapporter les émissions de leurs fournisseurs, celles estampillées Scope 3. L’AI Act, lui, requiert des fournisseurs de LLM à « usage général » de fournir la consommation d’énergie estimée ou réelle de leurs processus d’entraînement (cf. page 454 du texte).

« Aujourd’hui, tout tourne autour de la transparence », insiste Tereze Gaile. Cependant, « l’année dernière, 80 % des fournisseurs des principaux modèles d’IA n’ont pas (ou peu) divulgué de données environnementales ».

Ce n’est pas le cas de Salesforce qui a dévoilé les émissions et la consommation d’énergie imputées à l’entraînement de 18 LLM et leurs variants en 2023. Résultat, Salesforce aurait émis 74 tonnes équivalent carbone, quand Meta aurait rejeté dans l’atmosphère 593 tonnes équivalent carbone pour entraîner la collection Llama 2. Tereze Gaile explique cette plus faible empreinte par le développement de modèles spécifiques à la génération de code (CodeGen, CodeT5), d’images (BLIP et BLIP-2) et de petits modèles de langage (XGen 1 et 2).

Par ailleurs, elle précise le mécanisme de compensation du groupe reposant sur la plantation d’arbres. « Pour séquestrer une tonne équivalent CO2, il faut planter puis cultiver pendant dix ans environ 16,5 arbres », indique-t-elle. En clair, le bilan carbone des LLM de Salesforce de l’année 2023 pourrait être compensé en s’assurant de planter et de maintenir en vie 1 221 arbres pendant dix ans. Selon cette grille de lecture, Meta aurait besoin de cultiver 9 785 arbres durant une décennie pour compenser l’impact de Llama 2.

« Étant donné nos valeurs, le partenariat avec la Green Software Foundation est crucial », estime Tereze Gaile. Beaucoup de choses restent à faire concernant l’émergence du framework SCER. Pour autant, la responsable du développement durable considère que les discussions engagées avec le groupe de travail et des acteurs comme HuggingFace vont bon train.

Salesforce prévoit de participer à l’évolution du framework SCER et de certifier une première série de modèles quand il sera prêt. En interne, Tereze Gaile et son équipe doivent encore faire l’effort de convaincre les développeurs et les data scientists de Salesforce afin de prendre en compte ces notions de transparence et d’impacts environnementaux dans la feuille de route produits.