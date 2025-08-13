Administration : les 8 meilleurs éditeurs de configurations IaC

Les outils de gestion de l’infrastructure et de la configuration utilisent des fichiers texte pour documenter les configurations souhaitées et les paramètres requis. Admis peut gérer les fichiers de configuration de manière statique, par système, ou les intégrer dans un environnement plus large d’infrastructure en tant que code.

Les environnements IaC (Infrastructure-as-Code) utilisent divers formats et langages de fichiers de configuration qui présentent différentes caractéristiques, notamment les suivants :

HCL. Lisible par l’homme, compatible JSON, paires clé-valeur, structure hiérarchique et axée sur Terraform (mais utilisable avec d’autres produits).

INI. Texte clair, lisible par l’homme, structure basée sur des sections, paires clé-valeur et simple.

JSON. Lisible par l’homme, paires clé-valeur et syntaxe stricte.

TOML. Lisible par l’homme, structure basée sur des sections, paires clé-valeur et syntaxe simple.

XML. Lisible par l’homme et par la machine, structure auto-descriptive et indépendante de la plateforme.

YAML. Lisible par l’homme, espace blanc pour l’indentation et paires clé-valeur.

Chaque langage utilise un ensemble distinct de règles et d’instructions de format. S’écarter des règles et des formats peut entraîner des problèmes de configuration.

Cet article présente les meilleurs éditeurs de texte pour la gestion des fichiers de configuration. Les administrateurs peuvent sélectionner un ou plusieurs éditeurs pour utiliser des fonctionnalités spécifiques à la langue et au format. L’auteur a sélectionné ces outils à titre d’exemple en se basant sur des caractéristiques essentielles à la gestion des fichiers de configuration, sur son expérience personnelle, sur l’adoption par le marché et sur la reconnaissance de l’industrie. Certains des éditeurs de fichiers de configuration suivants sont spécifiques à un système d’exploitation, tandis que d’autres fonctionnent sur toutes les plateformes :

1. AWS Cloud9 L’IDE AWS Cloud9 offre des fonctions de développement étendues et prend en charge des langages de programmation tels que Python, JavaScript et C++. Il comprend des outils de collaboration tels que l’édition et le chat, ce qui facilite le travail avec les administrateurs distants. Il s’intègre également à d’autres outils de déploiement et de gestion AWS. Cloud9 prend en charge YAML, JSON et d’autres types de fichiers de configuration standard. Comme il fonctionne dans un navigateur, l’accès à Cloud9 est indépendant de la plateforme. Il sert principalement d’outil en conjonction avec AWS CloudFormation. Cloud9 dispose d'un mode gratuit dont les fonctionnalités sont limitées. Les ressources supplémentaires, telles que EC2 et EBS, sont payantes et varient en fonction du cas d’utilisation.

2. BBEdit BBEdit (Bare Bones Editor) est un outil spécifique à macOS pour coder du HTML et d’autres textes. Il n’est pas gratuit, mais il est puissant et hautement configurable. Cet éditeur comprend l’éventail habituel de fonctionnalités de vérification de la syntaxe et de complétion de code. BBEdit dispose lui aussi d'un mode freemium. BBEdit propose l’achat d’une licence unique qui permet aux utilisateurs d’accéder à toutes les fonctionnalités. Les plans individuels commencent à 59,99 $.

3. CotEditor CotEditor est un éditeur macOS open source. Cette application offre la coloration syntaxique, des écrans d’édition divisés et de nombreuses options de recherche et de remplacement. Elle est disponible gratuitement et distribuée sous la licence Apache 2.0. Les contributeurs ajoutent des scripts de configuration pour améliorer la prise en charge des langues, bien qu’il gère JSON et les types de fichiers similaires dès le départ. CotEditor est gratuit et propose des achats in-app.

4. GitHub Codespaces GitHub Codespaces est basé sur le cloud, ce qui permet d’y accéder à partir de presque n’importe quelle plateforme. Il permet d’éditer du code dans différents fichiers de configuration et langages de programmation. Il comprend des fonctions de collaboration et un haut degré de personnalisation. GitHub Codespaces reconnaît le groupe standard de formats de fichiers de configuration. GitHub Codespaces est gratuit, avec un espace de stockage limité et un nombre d'heures maximal d'utilisation par mois. GitHub Free pour les comptes personnels offre 120 heures de travail et 15 Go de stockage par mois. GitHub Pro offre 180 heures de travail et 20 Go de stockage par mois. Les frais supplémentaires varient en fonction de l’utilisation et des besoins.

5. Notepad++ Notepad++ est un éditeur de code universel pour Windows. Cet outil prend en charge un grand nombre de langues. Les administrateurs Windows utilisent Notepad++ pour gérer les fichiers .ini, effectuer des tâches de script et programmer des applications de base. Notepad++ est un programme puissant en soi, mais il est également soutenu par une vaste communauté qui crée des modules d’extension. Il en existe de nombreux pour JSON, XML et d’autres, en plus de la fonctionnalité intégrée de YAML. Notepad++ est un éditeur libre et gratuit.

6. Sublime Text Sublime Text est compatible avec Linux, macOS et Windows. L’intégration de Sublime avec Git et la prise en charge multiplateforme en font un éditeur populaire. Il dispose de nouvelles fonctionnalités innovantes et d’améliorations, comme les vues multifenêtres, le rendu GPU et une capacité de définition syntaxique mise à jour. Sublime Text est idéal pour les administrateurs Terraform qui travaillent avec HCL. Sublime Text peut être téléchargé et testé gratuitement, mais un abonnement est nécessaire pour un accès complet. Les abonnements individuels coûtent 99 $ et comprennent trois ans de mises à jour.

7. Vim L’éditeur de texte Vim est un standard dans le monde Linux et est disponible pour macOS et Windows. Vim est un peu une approche de la vieille école, mais il fonctionne bien avec ses options de personnalisation et son extensibilité grâce à des plugins. Il existe des plugins développés par la communauté pour JSON, YAML et d’autres langages de fichiers de configuration courants. Les administrateurs travaillant avec JSON ou YAML dans Vim devraient regarder les plugins suivants : Jdaddy.vim.

Jsonyaml.vim.

Vim-json.

Vim-yaml.

Yaml-Revealer.

8. Visual Studio Code Microsoft Visual Studio Code offre une large prise en charge des langages et des extensions pour une flexibilité accrue et des fonctionnalités améliorées. Il répond aux besoins en matière de scripts PowerShell et prend en charge la génération de code et d'autres fonctionnalités d'IA générative grâce à GitHub Copilot et à l’intégration de Git. Visual Studio Code gère efficacement Azure et d’autres plateformes cloud. Les administrateurs doivent rechercher des extensions qui s’intègrent à leurs préférences linguistiques. Visual Studio Code est gratuit et disponible pour Linux, macOS, Windows et en ligne.