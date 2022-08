Samsung présente le Fold 4 à un marché professionnel indifférent

La dernière itération du smartphone pliable Galaxy Z Fold de Samsung embarque des fonctions multitâches destinées aux utilisateurs professionnels. Ce nouveau modèle marque une nouvelle tentative du fabricant de smartphones pour réchauffer l'accueil glacial que l'appareil a reçu sur le segment professionnel.

Samsung a ajouté une barre de tâches semblable à celle d'un ordinateur de bureau au bas de l'écran du Fold 4 pour offrir des fonctions multitâches que les professionnels pourraient trouver intéressantes. La barre d'outils permet de basculer rapidement entre les applications ouvertes et les applications favorites.

Dans la dernière version d'Android, Google a prêté main forte à Samsung dans sa quête d'utilisateurs professionnels. Le Fold 4 sera livré le 26 août avec la version Android 12L pensée pour les appareils pliables, qui comprend un meilleur support des applications de productivité de Google et de Microsoft.

Il est difficile de savoir si ces améliorations attireront les entreprises. Les livraisons de pliables ne représentent qu'une fraction du marché des smartphones, avec 7,1 millions d'unités sur 1,3 milliard livrées dans le monde en 2021, selon le cabinet d’analystes IDC. Samsung s’est accaparé 75 % des livraisons de pliables cette année-là, avec seulement 5 % du total allant aux entreprises, a déclaré Anthony Scarsella, analyste d'IDC.

Sur le marché américain, Samsung devrait détrôner l'iPhone d'Apple, que les opérateurs vendent aux entreprises américaines à un prix subventionné, a déclaré Bill Menezes, analyste chez Gartner.

Le prix annoncé par Samsung pour le Fold 4 est de 1 800 dollars outre-Atlantique, et aucune réduction n'est prévue. Le coût est plus élevé que l'achat séparé d'un iPhone 13 et d'un iPad.

Le Galaxy Z Fold 4 affichera une barre des tâches en bas de l'écran pour accélérer l'accès aux applications ouvertes et favorites.

Mais la première étape pour attirer les professionnels est de supporter les logiciels qu'ils utilisent. Android 12L permet de faire glisser et de déposer des informations, telles que du texte, des liens et des photos, entre des applications Google ou Microsoft. En outre, les applications Microsoft Office affichent davantage d'informations et ouvrent des documents côte à côte sur l'écran de 7,6 pouces du Fold 4.

La nouvelle barre des tâches de l'appareil permet également aux utilisateurs d'ouvrir en un seul clic jusqu'à trois applications qu'ils utilisent couramment ensemble, comme un calendrier, un client de messagerie et un navigateur Web. Des gestes de glissement permettent de passer facilement des applications du mode plein écran au mode écran partagé.

Les autres caractéristiques du Fold4 comprennent un écran plus lumineux que les modèles précédents et un appareil photo moins visible sous l'écran. L'appareil est plus léger que son prédécesseur, le Fold 3. Mais comme le modèle de l'année dernière, le Fold 4 est compatible avec le stylet S Pen de Samsung, permettant aux travailleurs d'annoter des présentations ou de dessiner des diagrammes.

Les améliorations apportées à l'appareil pliable phare de Samsung pourraient séduire les cadres supérieurs à la recherche d'un appareil de poche doté de fonctions semblables à celles d'une tablette, a déclaré Carolina Milanesi, analyste chez Creative Strategies : « je ne dis pas que ce sera un téléphone pour tous. Je suis d'avis qu'il s'agit d'un appareil destiné aux cadres supérieurs ».