Samsung étoffe sa stratégie autour de Galaxy AI

De l’IA partout, de la conception jusqu’à leur mise à disposition des consommateurs et des métiers. Voilà la direction prise par Samsung. Le constructeur coréen a profité de Galaxy Unpacked 2024 de l’été pour présenter ses nouvelles gammes de smartphones pliables Galaxy Z Flip6 et Z Fold6, les montres connectées Galaxy Watch 7 et Watch Ultra, les écouteurs sans fil Buds 3 et Buds 3 Pro et même la Galaxy Ring, une bague équipée de trois capteurs. Ces appareils en précommande seront disponibles le 24 juillet.

Tous ceux-là intègrent plusieurs fonctionnalités de machine learning, de deep learning et d’IA générative représentées par la marque ombrelle Galaxy AI. Exécution d’un score de santé, mesure fine du rythme cardiaque, de l’apnée du sommeil aux États-Unis et en Corée du Sud (Galaxy Watch 7, Watch Ultra et Galaxy Ring), réduction de bruit adaptative, amélioration de la clarté de la voix (Buds 3 Pro), retouches avancées d’images (Galaxy Z Flip6 et Z Fold6)… Le constructeur coréen ne lésine pas sur les capacités d’IA passives.

Mais Galaxy AI est aussi et surtout un prête-nom pour l’IA générative dans l’écosystème Samsung.

En outre, la rédaction générative doit faciliter la rédaction de mails, de commentaires et de posts sur les réseaux sociaux dans trois tons différents (professionnel, détendu, poli) à partir de quelques mots clés. LeMagIT a pu assister à une démonstration pour la rédaction de relances commerciales et pour l’envoi d’invitation à un événement. Le message peut servir de base et être modifié par la suite. L’application s’appuie sur les sept derniers messages dans une conversation afin de suggérer du contenu plus pertinent.

Cette fonction requiert un compte Samsung et une connexion Internet. Elle est disponible dans 14 langues, dont le coréen, l’anglais, l’allemand, l’italien, l’espagnol et le français et sur 17 territoires. La traduction sur Teams demeure la chasse gardée de Microsoft.

Des fonctions qui s’étoffent, d’abord sur les Galaxy Z Flip6 et Z Fold6. Outre l’amélioration d’entourer pour chercher qui peut aider à résoudre un problème de maths, l’assistant Notes intègre directement l’enregistrement, la transcription, la traduction et la production de résumé dans une seule application. Le Galaxy Z Fold6, une fois son écran interne déplié, permet de consulter le transcript et son résumé l’un à côté de l’autre.

Si les produits de Samsung sont un vecteur pour Gemini , Galaxy AI n’est pas en reste. « Depuis le lancement de Galaxy AI (…), les fonctionnalités associées ont déjà été utilisées sur 100 millions d’appareils Samsung et nous nous attendons à ce que ce chiffre grimpe à 200 millions d’ici la fin de l’année », affirme Dr Won-joon Choi, Executive Vice President and Head of Mobile R&D Office, Mobile eXperience Business chez Samsung Electronics, lors du salon IA menée le 11 juillet, en marge du Galaxy Unpacked 2024.

Une stratégie payante. Le groupe coréen note dans son bilan financier du premier trimestre 2024 que les fonctions comme « entourer pour chercher » (« circle for search ») développées avec Google connaissent « des taux d’utilisation élevés et constants » et ont favorisé la vente des S24, S24 Plus et S24 Ultra. Si bien qu’en février dernier le groupe a relevé ses objectifs de ventes, même en sachant que la saisonnalité des ventes joue en sa défaveur.

En janvier 2024, Galaxy AI avait été présentée comme une exclusivité temporaire des fleurons Samsung Galaxy S24 , S24 Plus et S24 Ultra.

Moins pratiques et plus anecdotiques que les fonctions « entourer pour chercher », traduction instantanée et rédaction générative, les capacités de génération d’images sont pour autant le deuxième point sur la feuille de route IA de Samsung.

Du côté de la photo et de la création, Samsung propose des fonctionnalités de retouche propulsées par des modèles de diffusion. Il propose notamment des variations graphiques à partir de portraits et d’animer légèrement des photographies (pour qu’elles deviennent des fonds d’écrans alternatifs). Une autre fonctionnalité permet de générer des images à partir d’un dessin.

Productivité et créativité, les deux priorités de la R&D de Samsung

« Je m’intéresse principalement à deux domaines. L’un est la productivité et l’autre, la créativité », lance Dr Daehyun Kim, Executive Vice President and Head of the Samsung Research Global AI Center chez Samsung Electronics, lors du salon IA. « Nous avons intégré une grande quantité de technologies dans ces deux catégories. Et une étude réalisée par Symmetry tend à démontrer que 63 % des usagers fréquents de l’IA sont plus productifs ».

En matière de R&D, les efforts se concentrent sur l’intégration des technologies de Google, le développement de ses propres modèles de langage et d’images, ainsi que l’intégration des Copilot (OpenAI) de Microsoft dans ses PC de la gamme Galaxy Book 4. Galaxy AI cohabite donc avec Gemini et les deux assistants peuvent être virtuellement réunis sur un PC à l’aide de la fonctionnalité « Lien pour Windows ». Celle-ci doit faciliter le transfert de fichiers, la réception des messages et l’affichage d’un écran déporté.

« Notre objectif est d’offrir la meilleure expérience propulsée à l’IA, qu’elle soit basée sur notre technologie ou celles de nos partenaires », assure Dr Won-joon Choi. Sur mobile, en sus de Google, Samsung travaille avec Qualcomm.

Les Samsung Galaxy Z Flip6 et Z Fold6 sont tous deux équipés d’un SoC Snapdragon 8 Gen 3 doté d’un octocœur cadencé jusqu’à 3,4 GHz, d’un GPU Adreno et d’un NPU Hexagon, couplés à 12 Go de RAM. Le tout est refroidi par une chambre à vapeur sur les deux smartphones pliables. Le constructeur promet des gains de performance de 18 % pour le CPU, de 20 % pour son GPU et de plus de 40 % pour le NPU par rapport à la génération précédente.

Cette puissance est de plus en plus nécessaire pour exécuter les fonctions multimédias et d’IA, selon le constructeur et ses partenaires.