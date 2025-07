Mobile et IA en entreprise : Samsung lance ses smartphones pliables Galaxy Z Fold et Flip 7

Lors de sa conférence Galaxy Unpacked de juillet 2025, l’équipementier a présenté les Galaxy Z Fold et Flip 7, deux smartphones pliables. Sans surprise, les porte-parole de Samsung assurent que ce sont les produits de cette catégorie les plus abouties. Diminution du poids, des dimensions, augmentation de la taille des dalles, de la puissance du SOC, de la RAM, renforcement des charnières et de la flexibilité des écrans sont les arguments principaux. « Nous avons fait mieux un an qu’en cinq ans de développement », vantent-ils.

Auprès des entreprises, Samsung mise sur le Z Fold, dont l’écran intérieur atteint les 8 pouces une fois dépliée. Une petite tablette. Outre la praticité de ce format, la possibilité d’afficher trois fenêtres, le fabricant coréen a porté Dex pour la gamme Z. Dex est la fonction permettant de faire d’un smartphone Samsung un ordinateur s’exécutant sous un OS Android. Si les capacités logicielles sont plus limitées que Windows, macOS ou Linux, le fait qu’un écran doté d’un USB-C ou une smart TV équipée d’une connexion WiFi suffise, rend la solution commode. Le système est compatible avec des périphériques Bluetooth (clavier, souris, casque). Dex est déjà déployé dans l’industrie, notamment dans les usines de Thales. Il est peu probable que les cols bleus soient équipés de smartphones à près de 2000 euros pour effectuer leur travail. Samsung vise donc des employés nomades, par exemple des commerciaux.

Le fabricant coréen profite des intégrations avec les applications et services de Google Cloud (Photos, Drive, Gmail, etc.). En revanche, l’intégration avec les applications d’entreprise, dont SAP, Salesforce, ServiceNow, Workday, n'est pas encore disponible, que ce soit avec Galaxy AI ou Gemini AI Pro (ex-Advanced). « Nous proposons un SDK pour que les entreprises embarquent dans leurs applications nos modèles d’IA », déclare Philippe Duchene, directeur marketing BtoB, Mobile Experience, chez Samsung. Pour l’instant, cette option semble attiser la curiosité, mais le groupe ne dévoile pas si un de ses clients a déployé ces technologies.

Dans un même temps, Samsung maintient son partenariat avec Google en proposant les services liés à Gemini. Les capacités référencées dans Google AI pro (accès à Gemini 2.5 Pro, Veo 3 Fast, NotebookLM, 2 To de stockage cloud) resteront gratuites pendant six mois. Galaxy AI ne donnera lieu à aucune facturation avant 2026. Les clients particuliers et entreprises de Samsung peuvent utiliser les fonctionnalités payantes de Gemini Advanced depuis les smartphones du groupe. Gemini Live, le produit tiré du projet Astra, est également embarqué dans les smartphones Z Fold et Z Flip 7. Celui-ci permet de relier un LLM multimodal aux caméras d’un smartphone ou d’un ordinateur portable. C’était déjà le cas pour les smartphones de la série Galaxy S25. Gemini sera aussi disponible depuis la montre connectée Galaxy Watch 8.

Du côté des fonctionnalités au sein de Galaxy AI , les nouveautés sont chiches. La seule annonce cette fois-ci concerne les résumés d’appel. Il s’agit ici simplement de produire une prise de note automatisée après un appel. Ce résumé est effectué localement, à l’aide d’un modèle speech to text développé par Samsung. La technologie de traduction « live », les résumés PDF et d’articles, la mise en page de notes, l’aide à la rédaction de SMS, la production de transcript et de résumés à partir d’enregistrement audio, la suppression de bruit, de modifications d’images incluent dans Galaxy AI restent de la partie. « Nos prospects sont intéressés par ces capacités d’IA, tandis que nos clients les trouvent très utiles », affirme Philippe Duchene, directeur marketing BtoB, Mobile Experience, chez Samsung.

Knox, l'atout cyber de Samsung

Il y a toutefois un avantage à utiliser Galaxy AI : les entreprises peuvent gérer l’accès aux employés à l’IA depuis Knox, le MDM de Samsung ou un EMM tiers. En effet, le plug-in pour déléguer ce contrôle aux solutions tierces est en disponibilité générale. Dans les deux cas, les entreprises peuvent en limiter certaines l’exécution de certaines fonctionnalités en local et/ou en cloud.

À noter que Samsung Business Account est en "GA". Outre des promotions et des réductions au volume, cet espace permet d’utiliser les capacités de Galaxy AI dans le giron de l’entreprise. Auparavant, seul l’usager pouvait en avoir le contrôle.

Pour rappel, le fabricant avait déjà fait l’effort de chiffrer les données des utilisateurs et de stocker les clés de chiffrement dans l’enclave sécurisée Knox Vault.

Le 7 juillet, il a présenté Knox Enhanced Encryped Protection (KEEP). Ici, il s’agit de créer des enclaves de chiffrement pour les données de chaque application compatible. C’est déjà le cas pour la recherche dans la galerie photo et la fonction Now Brief (qui exploite désormais les écrans frontaux des Z Flip et Fold 7). Détection de vulnérabilités et action proactives, chiffrement post-quantique asymétrique (ML KEM, FIPS 203) pour les paquets transitant par le WiFi, protections automatisées… Samsung ne lésine pas sur les moyens et adopte les normes du marché.

Comme l’année dernière, le Z Flip et Z Fold ont le droit à 7 montées d'OS Android/OneUI et 7 ans de mises à jour de sécurité. La garantie par défaut est de deux ans et il est possible de l’étendre pour deux ans supplémentaires.

Le groupe croit que ces appareils haut de gamme sont idéaux pour les cadres et les dirigeants nomades. Néanmoins, le prix affiché sur l’étiquette peut débouter les départements achats, même avec une édition FE à moins de 1000 euros pour le Flip 7 (dont la fiche technique n’est pas reproduite dans cet article). D’où le lancement d’une offre de leasing. Pour l’instant, l’opération est temporaire et se tiendra entre la fin du mois d'août et le mois de septembre. L’idée est de fournir ces appareils à haut de gamme à moins de 100 euros par mois par personne. L’équipementier avait proposé une offre similaire pour les particuliers, mais l’a stoppé en mai 2024. Il a transféré le service à un acteur spécialisé nommé Uzit.

Les Galaxy Z Flip et Z Fold 7 sont disponibles en précommande pour une commercialisation prévue le 25 juillet 2025.