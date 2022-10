Stockage : ScaleFlux recentre son SSD intelligent sur les bases de données

ScaleFlux, la startup qui fabrique des SSD intelligents – alias CSD pour Computational Storage Device – commercialise enfin ces jours-ci le CSD 3000 qu’elle avait annoncé l’année dernière. La nouveauté est qu’après plusieurs mois de tests intensifs chez une cinquantaine de partenaires pilotes, on sait finalement à quoi va servir ce SSD équipé d’une puce ASIC maison : à réduire la place occupée par le stockage des bases de données. Sans en pénaliser les performances.

« La promesse de notre ASIC qui compresse les données à la volée est que, en occupant deux fois moins d’espace sur la NAND, nous réduisons par deux les temps de latence et nous retardons d’autant l’usure du SSD. Les entreprises que nous avons rencontrées nous ont dit que l’intérêt qu’elles y voyaient serait donc de diviser par deux la quantité de SSD qu’elles utilisent pour leurs bases de données. Ce qui leur permettrait de diviser par deux les risques de panne », explique « JB » Baker (en photo), responsable du marketing.

LeMagIT a rencontré la startup à l’occasion d’un événement IT Press organisé dans la Silicon Valley pour visiter les acteurs du stockage les plus innovants.

Selon les premiers retours, les partenaires pilotes auraient témoigné avoir pu réduire leurs coûts de stockage de 30% sur MySQL et PostgreSQL, sans que cela n’impacte la latence. Sur Aerospike, l’utilisation de CSDs 3000 aurait considérablement allégé la charge côté serveurs : ils auraient permis de diviser par deux la puissance de calcul nécessaire aux traitements et par dix les temps d’attente avant d’accéder aux données. Sur Redis, la compression aurait contribué à allonger la durée de vie des SSD d’un facteur 5.

On note toutefois que ces résultats manquent de détails. Par exemple, ScaleFlux ne précise pas à quoi correspondent exactement les 30% de coûts en moins sur MySQL, même si l’on se doute que la compression a servi à mettre moins de baies de disques en production pour une capacité similaire.

Sous le capot du CSD 3000.

Le CSD 3000 est équipée d’une mémoire NAND à cellules TLC, plus rapides, mais moins capacitives que les cellules QLC. Le produit est livré en deux capacités brutes (avant compression) de 4 et 8 To. La promesse est de pouvoir stocker pour finir environ 7 ou 15 To de données à la vitesse des cellules TLC. Concernant les performances, ScaleFlux indique que le CSD 3000 utilise quatre canaux PCIe 4.0. Ses débits atteignent 7 Go/s en lecture et 5,4 Go/s en écriture. Ses vitesses d’accès sont de 1,5 million d’IOPS en lecture et 370 000 IOPS en écriture.

Un ASIC déjà taillé pour les modèles suivants La puce ASIC SFX3000 que ScaleFlux embarque dans ses SSDs est un SoC avec deux types de circuits. D’un côté, huit cœurs ARM Cortex A53 sont disponibles pour appliquer n’importe quels traitements aux données en transit entre le bus PCie et les 16 canaux de bus vers la NAND. De l’autre, quatre firmwares constituent les moteurs logiciels que les cœurs ARM doivent exécuter : chiffrement, compression, placement des données dans la NAND et présentation du SSD au serveur hôte. Schéma de l'ASIC de ScaleFlux. On note que cet ASIC est capable de communiquer sur 8 canaux PCIe, qu’il peut être accompagné de mémoire DDR4 et qu’il peut s’interfacer avec un accélérateur externe. Ces trois caractéristiques sont absentes sur le CSD 3000, mais seront probablement utilisées dans de futures versions du CSD qui reposeront sur le même ASIC. Par ailleurs, l’ASIC serait capable d’atteindre une vitesse d’accès de 900 000 IOPS sur les écritures de données compressées, soit plus de deux fois et demie les performances sur CSD 3000. Sans doute que cette vitesse sera possible avec des NAND plus modernes. Enfin, le firmware gravé dans la puce gère un espace NAND qui pourra grimper jusqu’à 64 To de capacité brute et qu’il peut présenter au serveur hôte comme un SSD de 256 To de capacité utile.

Un SSD qui ne sert qu’aux bases de données En définitive, la version aujourd’hui commercialisée du CSD 3000 semble avoir été reconfigurée sur le tard, pour être efficace sur les bases de données et rien d’autre. Dans la démonstration à laquelle LeMagIT a pu assister, un CSD de 4 To se présente bien au serveur hôte comme un disque de 4 To. C’est-à-dire qu’il ne serait par exemple pas possible d’y enregistrer une archive de 6 To. Même si l’ASIC compressait bien l’archive pour qu’elle tienne sur moins de 4 To au moment de l’enregistrement, le système de fichier du serveur hôte empêcherait en amont l’écriture, au prétexte qu’il n’y a manifestement pas assez de place libre sur le volume. En revanche, cela fonctionne avec une base de données. Ce type d’applications n’enregistre en effet pas tout le fichier de la base à chaque fois, mais uniquement les blocs des enregistrements modifiés. Dans cette configuration, une base de, disons, 1 To, dans laquelle on ajoute un autre téra-octet de nouvelles informations, ne pèsera finalement dans le système de fichiers que 1,5 To. Par ailleurs, Le firmware a été programmé pour que des enregistrements modifiés soient placés, non pas sur leurs blocs d’origine, mais sur d’autres blocs libres, afin de préserver l’usure des cellules. À la charge des cœurs ARM de se souvenir qu’un numéro de bloc demandé par la base de données correspond à un autre numéro de bloc dans la NAND. « En fait, nous proposons de la NAND TLC ici, car c’est celle qui a officiellement la bonne rapidité et la bonne longévité pour les bases de données. Mais des essais en laboratoire nous ont montré que nous pourrions sans problème proposer de la NAND QLC plus capacitive, car notre système de compression réduit l’usure du QLC et sa latence d’écriture (pour une certaine taille utile) aux mêmes métriques que celles du TLC », commente JB Baker. Il suggère qu’un futur modèle de CSD avec 16 To de capacité brute sera probablement bientôt proposé.