L’essentiel sur MySQL

Très répandu, MySQL est un système de gestion de base de données relationnelle (SGBDR) open source destiné aux applications Web. Les développeurs, administrateurs de base de données et équipes DevOps s'en servent pour élaborer et gérer des applications Web et Cloud.

La version 5.7 de MySQL a apporté de nombreuses améliorations en matière de sécurité, notamment la suppression des valeurs de colonne non vides dans la table mysql.user, l'expiration automatique de mot de passe gérée par des règles, le verrouillage des comptes utilisateur et une meilleure gestion des certificats RSA OpenSSL. On y trouve également des fonctions telles que les changements de mode SQL, la commande ALTER TABLE en ligne et de nombreuses améliorations du moteur de base de données InnoDB.

Sans remplacer la version 5.7, la mouture 8.0 introduite en 2018 a optimisé les fonctions de sécurité avec des améliorations de la gestion d’OpenSSL, une meilleure gestion des rôles, le renforcement des mots de passe, le chiffrement au repos des logs UNDO et REDO. Oracle prétend que les performances de lecture et d’écriture du moteur InnoDB sont considérablement améliorées, tandis que le SGBD supporte davantage de capacités de réplication, les données au format JSON et de géolocalisation et ajoute la prise en charge du fenêtrage SQL. La dernière version en date, la 8.0.29, disponible en avril 2022, poursuit ces optimisations et affine le fonctionnement général du SGBD.