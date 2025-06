Pure Storage dévoile la plus rapide de ses baies de stockage

Toujours plus vite. Le fabricant de baies de stockage Pure Storage vient de dévoiler une toute nouvelle baie FlashArray//ST qui, avec une performance de 10 millions d’IOPS et un débit de 8 Go/s, bat tous les précédents records de vitesse. Dans la foulée, il met à jour ses baies FlashArray//XL et FlashBlade//S.

« Nous couvrions 95 à 97% des besoins applicatifs avec toutes nos familles de baies de stockage. Les 5 à 3% restants correspondent aux applications qui nécessitent une latence ultra basse, comme les bases de données de type SAP Hana. Nous comblons à présent ce besoin avec la FlashArray//ST », se félicite Jason Sarich, le directeur technique des produits chez Pure Storage, lors du salon annuel Pure Accelerate 2025 qui se tient cette semaine à Las Vegas.

Comparativement, les dernières baies OceanStor Dorado de Huawei, qui sont aussi conçues pour les bases de données les plus critiques, n’atteignent individuellement que 6,25 millions d’IOPS pour des caractéristiques physiques similaires.

« Nous utilisons exactement les mêmes contrôleurs que dans notre baie haut de gamme FlashArray//XL. Mais nous avons éliminé du système d’exploitation Purity toutes les couches qui peuvent induire de la latence : la déduplication, la compression. Et en faisant cela, nous libérons de la mémoire dont nous nous servons pour améliorer le cache, ce qui accélère encore la performance globale », explique-t-il.

La FlashArray//ST est d’ailleurs la seule du catalogue de Pure Storage qui ne soit utilisable qu’en mode bloc, via 16 connecteurs arrière qui offrent chacun 100 Gbit/s en NVMe/RoCE (la connectique 200 Gbit/s devrait arriver d’ici à la fin de l’année). L’absence des modes fichiers et objet, de toute façon inutiles pour les bases de données SQL, permet d’optimiser encore plus le fonctionnement du système.

Une baie Pure Storage composée de SSD

Mais ce n’est pas tout. Contre toute attente, la nouvelle baie FlashArray//ST ne stocke pas ses données sur des modules DFM, les fameux SSD propriétaires qui caractérisent les baies de Pure Storage. À la place, ses tiroirs en façade sont équipés de SSD NVMe traditionnels.

Selon Pure Storage, il s’agirait des modèles les plus rapides du marché, vendus pour être de type SCM (Storage-Class-Memory, à la manière des anciennes mémoires Optane d’Intel). Il est donc probable qu’il s’agisse de SSD fabriqués par Kioxia, mais personne chez Pure Storage n’a souhaité confirmer cette théorie.

« Nous utilisons tout de même des DFM, mais uniquement pour des opérations du système. Le gros intérêt des DFM est que notre OS les pilote intégralement pour que vous puissiez stocker autant de données que possible, de la manière la plus efficace possible. Mais ce pilotage coûte tout de même un minimum de latence. Or, notre but était de baisser la latence au maximum possible », détaille Jason Sarich.

« Entendons-nous bien : nous restons persuadés que les DFM sont les meilleurs supports de stockage existants, car ils représentent le meilleur compromis possible entre performance, coût par Go, densité, fiabilité. Mais dans ce cas précis, qui ne correspond donc qu’à 3% des usages, le seul objectif c’est la performance. »

Dans les faits, la latence de la FlashArray//S, c’est-à-dire le temps d’attente entre le moment où la baie reçoit une requête et celui où elle répond avec des données, atteindrait 55 microsecondes. Sur la dernière FlashArray//XL, historiquement la baie la plus rapide, la latence oscille entre 150 microsecondes et 1 milliseconde.

« Pour autant, nous avons choisi le meilleur des modèles de SSD de classe entreprise du marché. Leurs composants sont ceux qui ont le taux d’erreur le plus faible possible, leur firmware chiffre à la volée les contenus et ils possèdent quatre canaux PCIe, contre deux d’ordinaire, pour être connectés aux deux contrôleurs redondants de la baie », précise le directeur technique de Pure Storage.