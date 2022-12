HPE multiplie les fonctionnalités derrière GreenLake

HPE poursuit le développement de son offre hardware-as-a-service (HaaS), réunie sous l’ombrelle HPE GreenLake. Bien lui en a pris si l’on se fie à ses résultats annuels publiés fin novembre. Sur un CA chiffrant à 28,5 Md$ (+3 % sur un an), l’encore récente activité HaaS représente 1Md$, en croissance 17 %.

Pour rappel, GreenLake est l’offre multicloud hybride, public ou privé, managée par HPE et que les utilisateurs payent à l’usage. Lors de sa conférence européenne Discover 2022, qui s’est tenue début décembre à Francfort (Allemagne), le fournisseur a revendiqué plus de 900 partenaires sur GreenLake et 65.000 clients, avec un taux de rétention de 96 %.

Dans GreenLake, HPE délivre des conseils selon les usages, assure le déploiement et l’administration, avec à la clé des SLA. « Un des cas d’usage les plus intéressants est celui des développeurs qui programment sur le cloud public dans un environnement DevOps puis ramènent leurs applications dans le cloud privé de leur entreprise pour des questions de conformité », indique Antonio Neri, Président et CEO de HPE.

« Aujourd’hui, la moitié des entreprises exploitent le cloud hybride. Nous estimons que cette proportion passera à 70% d’ici quelques années », ajoute-t-il.