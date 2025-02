2025 sera-t-elle l’année de l’abandon de VMware ?

Cette année, de nombreux fournisseurs de solutions de virtualisation vont redoubler de rivalité pour récupérer une clientèle d’entreprises lésées par la prise de pouvoir de Broadcom sur VMware. Les éditeurs de solutions alternatives, tout comme les intégrateurs de projets Open source similaires, considèrent que 2025, une année révolue après la stupeur des nouveaux tarifs, présenterait une occasion unique de s'implanter dans les datacenters de nombreuses entreprises.

« Les concurrents de VMware n'ont jamais eu autant d'opportunités avec les clients, et les clients n'ont jamais ressenti une telle sollicitation de la part d'un si grand nombre de fournisseurs », constate Roy Illsley, analyste chez Omdia.

Selon lui, après une année de stupeur, les entreprises seraient enfin décidées à évaluer leurs besoins en virtualisation pour déterminer si des offres alternatives, moins chères, ne leur correspondraient pas mieux. « Tous les fournisseurs, y compris VMware, vont s’efforcer d’aider les acheteurs à comprendre ce dont ils auront besoin, pour les faire rester ou partir vers d’autres technologies. Ce sera une année cruciale », lance-t-il !

Parmi ces fournisseurs, Bruce Kornfeld, directeur des produits chez StorMagic, veut y croire. Il estime que, même si des entreprises vont réclamer à VMware des prolongations de leurs contrats de support, leurs administrateurs IT se mettront significativement en quête d'alternatives tout au long de l’année 2025.

« Cela fait un peu plus d'un an que Broadcom a lancé sa grenade sur le marché », explique Bruce Kornfeld. « Les gros clients que nous rencontrons ne peuvent pas se débarrasser rapidement de VMware. Mais je prédis que 2025 sera l'année où beaucoup d'entre eux enclencheront le projet de migration ! »

Même si VMware reste un partenaire de premier ordre pour HPE, avec des offres combinées qui comprennent le système du premier et les serveurs du second, le constructeur met en avant un catalogue de services avantageux, censé concrétiser une transition vers le cloud ou de nouvelles façons d’exécuter les applications. « Les entreprises ont vu le catalogue de services de HPE comme un avantage par rapport aux offres autonomes ou Open source », vante Bryan Thompson, le directeur des produit cloud dans la division HPE GreenLake.

« Les PME et les petites entreprises peuvent probablement se contenter d'offres Open source qu’elles complèteront avec des services de support tiers. Mais les entreprises de taille plus importante voudront des contrôles plus granulaires et des connexions plus nombreuses avec l'écosystème des applications. Et il est hors de question qu’elle se retrouvent à devoir les développer elles-mêmes », dit-il. Il précise que la remarque vaut autant pour Proxmox , qui se dit taillé pour des clusters de virtualisation d’appoint, que pour OpenStack , qui s’aligne davantage sur les ambitions d’infrastructure de cloud privé promues par VMware et Nutanix.

Pour Naveen Chhabra, analyste chez Forrester, les projets Open source exacerbent les sujets qui occupent les déçus de VMware : ils constituent une alternative économiquement plus rentable aux hyperviseurs commerciaux, mais encore faut-il que les administrateurs IT s’accaparent leurs technologies.

StorMagic fait partie de ces fournisseurs qui ont lancé une offre de virtualisation l'année dernière , une fois que les écueils du rachat de VMware par Broadcom étaient connus. On trouve également dans cette catégorie le géant HPE comme des acteurs plus modestes, par exemple VergeIO.

L’avenir est toutefois incertain

Naveen Chhabra est plus dubitatif. « HPE répond peut-être aux demandes du marché, mais le fournisseur est resté discret dans sa commercialisation du service, probablement pour maintenir une relation amicale avec Broadcom. Cette approche fait courir le risque que HPE soit négligé en tant qu'alternative à VMware, au bénéfice de maintenir un partenariat matériel avec Broadcom si VMware reste la plateforme de choix des entreprises. »

Le problème, surtout, est qu’en optant pour un nouveau fournisseur, les entreprises devront également aligner leurs objectifs sur les stratégies et les services de ce fournisseur, estime Naveen Chhabra. Proxmox veut une orientation Open source, VergeIO fait le choix de l’hyperconvergence, Nutanix propose le remplacement complet de la pile de virtualisation. Tant d’options, tant de stratégies radicalement différentes à appliquer.

Or, résoudre ces questions est sans fin. « Décider d'un changement de technologie de virtualisation et de son adoption restent des processus longs. Cela prendra du temps, probablement encore des années », abonde Marc Staimer.

« En l’état, la plupart des clients historiques de VMware restent avec VMware by Broadcom, malgré les protestations relayées par les médias », constate Roy Illsley, analyste chez Omdia. « Bien qu'une poignée de fournisseurs de solutions de virtualisation et d’hyperscalers puissent se vanter d'avoir converti des entreprises, les plus gros clients de VMware le sont toujours, pour la stabilité, pour le support technique et pour les liens techniques étroits entre la plateforme de VMware et leurs applications », estime-t-il.

Roy Illsley est d’accord pour dire que cette situation va durer encore un moment avant la bascule générale des entreprises vers une alternative. Sauf que, pour lui, il ne s’agira pas d’une alternative à VMware, mais d’une alternative à la virtualisation.

« La virtualisation va s'éteindre très lentement au cours des cinq à dix prochaines années », prédit-il. « D’une part, parce que les clients de VMware ne sont pas éternels. D’autre part, parce qu’il y a un essor du cloud et des technologies en containers, comme Kubernetes, qui constituent des plateformes plus populaires pour les nouvelles entreprises et applications », conclut-il.