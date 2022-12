Exchange Server : des années de vulnérabilités traumatisantes

La première série de vulnérabilités affectant Microsoft Exchange Server a été dévoilée il y a bientôt deux ans. Aujourd’hui, ce sont quatre collections de bugs très médiatisés qui devraient continuer de constituer un casse-tête pour les entreprises, au moins dans un proche avenir.

Orange Tsai, un chercheur de l’éditeur de solutions de sécurité Devcore, s’est attribué le mérite de la découverte et du signalement des quatre séries de failles d’Exchange. À la suite de sa toute dernière divulgation en octobre, Orange Tsai a laissé entendre qu’il s’éloignait pour l’instant des vulnérabilités Exchange, déclarant que « cette série est enfin arrivée à son terme ».

Cela mettrait un terme à une campagne qui remonte à décembre 2020 avec la découverte par le chercheur des fameuses vulnérabilités ProxyLogon qui ont vu les administrateurs se précipiter pour patcher leurs serveurs, alors que les cyberdélinquants préparaient un ensemble puissant d’exploits. Bien qu’Orange Tsai en ait peut-être fini pour le moment, les experts estiment que pour ceux qui sont chargés de protéger les serveurs Exchange, la menace n’est pas près de disparaître.

« Je pense que cela restera une cible », juge ainsi Satnam Narang, ingénieur de recherche de Tenable, à la rédaction de TechTarget. « Tant que ces systèmes sont accessibles en ligne et qu’ils ne sont pas corrigés, cela restera un problème ».

« En examinant ProxyLogon du point de vue architectural, nous avons découvert qu’il ne s’agit pas seulement d’une vulnérabilité, mais d’une surface d’attaque totalement nouvelle et que personne n’a jamais mentionnée auparavant », a-t-il écrit dans un billet de blog publié en 2021 . « Cette surface d’attaque pourrait conduire les hackers ou les chercheurs en sécurité à d’autres vulnérabilités ».

Orange Tsai a ensuite souligné que ces vulnérabilités, comme les autres failles d’Exchange, sont des erreurs de logique plutôt que des erreurs de débordement de mémoire, ce qui les rend plus faciles à exploiter de manière fiable par les attaquants.

Bien qu’un tel bug ne semble pas être une vulnérabilité importante pour la plupart des systèmes, il s’agit d’une faille critique pour un serveur dont le seul but est de gérer le courrier électronique. Pour ne rien arranger, Orange Tsai a découvert fin décembre une autre faille dans Exchange qui, enchaînée avec la CVE-2021-26855, pouvait permettre l’exécution de code arbitraire à distance. Deux autres vulnérabilités connexes ont été découvertes par le cabinet danois de conseil en sécurité informatique Dubex et par le Threat Intelligence Center de Microsoft.

La première série de vulnérabilités concernant Microsoft Exchange reste la plus connue. Les vulnérabilités ProxyLogon comprenaient la CVE-2021-26855, une faille de falsification de requête côté serveur, permettant à un attaquant de contourner les contrôles d’authentification pour l’omniprésente plate-forme de serveur de messagerie Microsoft.

Le Proxy oublié

Plus tard dans l’année, Orange Tsai a dévoilé une deuxième série de vulnérabilités Proxy. Connu sous le nom de ProxyOracle, cet ensemble de bogues est considéré comme présentant le risque le plus faible et est probablement le moins discuté des quatre collections.

La faille a été divisée en deux vulnérabilités distinctes inscrites sur la liste CVE, qui pourraient être enchaînées et utilisées dans une attaque de phishing. Dans le cadre d’une attaque ProxyOracle, un attaquant non autorisé pourrait potentiellement accéder aux cookies de session, de quoi compromettre des comptes utilisateurs.

Orange Tsai a noté que cette attaque particulière était sournoise, car fermer son navigateur en cours d’attaque n’empêchait pas l’exécution de celle-ci.