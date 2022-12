+7,5 % de croissance pour le numérique en 2022 (Numeum)

Le numérique en croissance de 7,5 % en 2022 (Numeum) L’organisation professionnelle, Numeum évalue les résultats du secteur numérique français à 60,9Mds€ (+7,5%). Elle anticipe un bilan record sur le front de l’emploi. La croissance devrait rester de mise en 2023.

Rendez-vous incontournable des entreprises de l’écosystème français du numérique, le panorama semestriel de Numeum a été rendu public ce 15 décembre.

Son bilan s’avère largement positif, comme le laissaient déjà escompter les prévisions avancées en juillet pour le premier semestre 2022. Celles-ci sont même en légère hausse de 0,1 point à 7,5 % de croissance sur l’ensemble de l’année.

Des hausses d’activité sur tous les fronts

Les revenus générés par les entreprises de l’IT en France devraient avoisiner les 61 milliards d’euros. Et tous les pôles du secteur affichent de fortes hausses.

Comme souvent, ce sont les éditeurs (et les plateformes cloud) qui réalisent la meilleure année avec une progression de +11,3 %. Suivent les activités d’Ingénierie et de Conseil en technologies (ICT) à +7,4 %.

Les ESN, ex-SSII, ferment la marche à +5,1 %. Cependant, ce sont ces acteurs qui pèsent toujours le plus lourd dans l’écosystème français avec 31,9 milliards d’euros attendus en 2022. C’est plus que le logiciel (21,6 milliards d’euros) et le conseil en technologies (7,4 milliards) cumulés.

Les « dynamiques de croissance sont assez variées », note Benoît Darde, président de la Commission affaires économiques de Numeum, mais cette croissance est présente dans chaque activité.

L’organisation et ses représentants ne font pas mystère de leur satisfaction, établissant notamment un parallèle avec les prévisions de hausse du PIB français (+2,6 %) sur la période.