2025, année de l’IA et de l’Europe pour Numeum

« Le secteur a bien morflé l’année dernière. Et cela va continuer quelques mois ». Avant l’ouverture de la soirée des vœux 2025 de Numeum, un dirigeant du secteur du numérique confiait ainsi au MagIT ses sentiments quant à la situation de l’industrie, en faisant référence au net ralentissement enregistré par les acteurs du conseil et de l’édition logicielle.

Contrairement à ses précédentes prises de parole, la présidente du syndicat patronal, Véronique Torner, a fait le choix dans son discours de ne pas égrener les difficultés du moment.

Une année de bouleversements et une fragilité sous-estimée

Son premier vœu fut un appel pour une « année 2025 placée sous le signe de la stabilité politique ». Un souhait accueilli par l’audience par quelques rires, et pas mal de doutes. Le plaidoyer en faveur de l’innovation et de la croissance responsable a suscité, lui, plus d’adhésion.

Alors que s’ouvre 2025, Véronique Torner a qualifié la période écoulée « d’année de bouleversements ». Et les chocs vont continuer de se propager, prévient-elle, en référence au « contexte géopolitique nouveau, en particulier dans la tech avec l’élection de Donald Trump. »

Ce changement est source « d’impacts à venir » pour le secteur. Pour l’illustrer, la présidente de Numeum cite par exemple l’officialisation du projet Stargate par les États-Unis. Doté d’un budget de 500 milliards de dollars, il vise à « investir massivement dans l’IA. »

Les séismes émanent aussi de la Chine. Au sein de Numeum, le cas DeepSeek n’est pas passé inaperçu non plus. La startup chinoise, « avec son modèle open source (NDR : il ne l’est pas, il est open weight) et son coût (NDR : à modérer en inférence), bouscule les acteurs établis qui semblaient pourtant indétrônables. »

Des cahots, le patronat en attend aussi en provenance du climat économique international et français. Cette situation a pour effet de fragiliser la capacité des entreprises à anticiper et à planifier leurs investissements. « Et cela reste encore trop souvent sous-estimé », estime Véronique Torner.