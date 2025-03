Cybersécurité, FinOps, IA : les entreprises d’Occitanie prennent les taureaux par les cornes

Les entreprises françaises évoluent dans un monde IT traversé par de nombreuses secousses. Les cyberattaques sont en hausse de 24 % sur un an (selon l’ANSSI), la surconsommation IT de 28 % (dixit la FinOps Foundation), et les difficultés de recrutement explosent (+75 % selon l’Apec).

Face à ces chiffres préoccupants, certaines entreprises se rapprochent et s’organisent. L’association Digital 113 en Occitanie, en est un exemple. « Face à ces mutations, le cluster occitan refuse la morosité », lance, volontariste, le groupement à l’occasion de la publication d’une note de conjoncture sur les enjeux et les perspectives pour l’Économie Numérique.

Car pour le cluster, des solutions existent, à condition d’identifier les « chantiers prioritaires pour rester compétitif » et de ne pas être seul.

Un ralentissement de l’activité Le constat d’abord. « Alors que la tech française affichait des croissances insolentes, les prévisions 2025 sont nettement plus prudentes », alerte Digital 113. « Le secteur a bien morflé », résumait même un dirigeant lors d’un évènement Numeum en janvier. « La réduction des aides publiques et des levées de fonds renforce cette prudence budgétaire. » Digital113 Faute de moyens suffisants, les investissements IT des acteurs du numérique (et des clients) se concentreraient désormais sur les solutions SaaS et cloud, au détriment des services de développement sur mesure. « La réduction des aides publiques et des levées de fonds renforce cette prudence budgétaire », constate Digital 113. Dans le même temps, ce passage au cloud – censé être plus abordable – réserverait de plus en plus de mauvaises surprises en matière de surcoûts. L’association cite la FinOps Foundation, qui estime que 40 % des entreprises ne maîtriseraient pas leur gestion FinOps. Avec à la clef une surconsommation moyenne de 28 % sur leurs infrastructures.

Les défis de la réglementation Le contexte réglementaire est un autre défi pour des structures – souvent des PME et des ETI – qui peinent à suivre la production législative (AI Act, NIS2, DORA, Cyber Resilience Act, etc.) « La réglementation n’est pas là pour brider l’innovation. » Amélie LeclercqDirectrice générale de Digital 113 « L’Europe impose une sécurisation croissante des infrastructures numériques. [Mais] 70 % des entreprises ne sont pas encore conformes », souligne Digital 113, citant des chiffres de Numeum. « Pourquoi cette pression réglementaire ? », poursuit Amélie Leclercq, la directrice générale de Digital 113, sous forme de question. « Elle n’est pas là pour brider l’innovation, mais pour mieux protéger […] face aux cybermenaces. La réglementation ne doit pas être un frein, mais un guide pour une technologie au service de l’humain. L’IA Act, par exemple, place l’éthique, l’explicabilité et la garantie humaine au cœur des usages de l’IA », répond-elle. Il n’en reste pas moins que suivre le train réglementaire n’est pas simple.

Jouer en équipe Pour l’association, une piste de solution à ces problématiques est de jouer collectif, insiste Françoise Nauton-Inglis, la présidente de l’association et de Spiriit, une agence spécialisée dans le marketing digital et le développement de plateformes e-commerce. « [Il faut] identifier les sujets critiques et agir collectivement. » Françoise Nauton-InglisPrésidente de Digital113 Elle ne le dit pas avec ces mots, mais, en substance, l’écosystème aurait tout à gagner à s’inspirer du club iconique de la région et de son jeu imaginatif et collectif, le Stade toulousain (Digital113 possède un bureau à Toulouse et un à Montpellier). Il faut « identifier les sujets critiques et agir collectivement », martèle Françoise Nauton-Inglis. D’où l’idée, par exemple, d’un dispositif commun d’ingénierie (baptisé FEDER) pour accompagner le montage de projets, le développement international et l’obtention de financements européens. Ce dernier point semble particulièrement important pour l’association dans la mesure où les aides de l’Union européenne « atteignent des sommets » (sic) avec 22 milliards d’euros en 2025 (+16 % en un an), mais où les organisations françaises resteraient très minoritaires à avoir industrialisé l’IA (23 %, chiffre Numeum). « Nous mutualisons les expertises au sein de nos Factory, pour innover ensemble et structurer des modèles de croissance durable » vante Françoise Nauton-Inglis. Le but étant d’« accélérer l’accès à l’international et aux marchés porteurs – comme l’industrie 4.0 ou la e-santé ».