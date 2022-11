Le DSI, chef d’orchestre en devenir d’une stratégie numérique unifiée (Gartner)

Lors de son Symposium IT de Barcelone, Gartner a dévoilé les résultats d’un sondage mené auprès de 2203 DSI en provenance de 81 pays. Comme tous les ans, il s’agit d’analyser leurs priorités et leurs investissements en 2023.

Au total, le cabinet prévoit que ces DSI dépenseront 322 milliards de dollars dans l’IT en 2023. Les 780 DSI en provenance de 51 pays situés en EMEA débourseront 78 milliards de dollars. En 2023, ces DSI de la région EMEA prévoient que leur budget IT augmentera de 4,4 % en moyenne.

C’est moins important que l’inflation qui devrait atteindre 6,5 % en EMEA et en Amérique du Nord la même année. « Cela veut dire que les DSI auront moins de fonds disponibles l’année prochaine », explique Daniel Sanchez-Peira, Vice-président et analyste chez Gartner.

L’inflation plus forte que la hausse des budgets IT en EMEA

Selon les DSI interrogés dans la zone EMEA, ces fonds seront principalement dépensés dans les solutions de cybersécurité (70 %), les projets analytiques et de BI (53 %), les plateformes cloud (48 %). Les projets d’intelligence artificielle (34 %) et d’hyperautomatisation (24 %) seront moins la priorité de ces DSI.

L'inflation est plus élevée que les budgets IT en EMEA.

Au global, les trois grandes priorités IT des entreprises évoluent peu en deux ans. En 2020, 61 % des sondés prévoyaient que leur entreprise investirait surtout dans la cybersécurité (contre 66 % en 2022), 58 % dans l’analytique (55 % cette année), et 53 % (50 % en 2022) dans les plateformes cloud.

Cette année, les outils d’intégration et les API figurent sur la quatrième marche du podium : 46 % des DSI envisagent d’accroître leurs dépenses dans ces middlewares. En revanche, en 2023, 47 % des DSI anticipent une baisse des dépenses dans les infrastructures sur site, tandis que 17 % prévoient de les augmenter.

De même, les efforts dans la Digital Workplace ne sont plus autant prioritaires qu’au début de la pandémie : 8 % des sondés anticipent de couper les coûts dans ce domaine et environ 24 % prévoient de les augmenter.

Environ 13 % des DSI prévoient d’abaisser leur investissement dans les ERP, contre 30 % en 2020. Dans un même temps, 27 % des sondés sont prêts à augmenter leur dépense dans ces systèmes. L’effet RISE with SAP, le programme de migration dans le cloud proposé par l’éditeur allemand, pourrait justifier cette hausse.

Malgré ces fluctuations, la pression qui repose sur les épaules des DSI ne faiblit pas. Les PDG et les comités de direction attendent que les équipes IT et leurs partenaires délivrent les projets qui sous-tendent leur transformation ou espèrent tirer les fruits des services numériques déjà déployés. Des retombées qui tardent à se faire sentir, affirment les PDG auprès de Gartner.

Selon les personnes sondées, les deux plus grandes priorités de leur direction ces deux dernières années étaient d’améliorer l’excellence opérationnelle (53 %) et l’expérience des clients et des citoyens (44 %).

A contrario, seulement 29 % des DSI mentionnent l’augmentation du chiffre d’affaires et 22 % l’optimisation des coûts comme des priorités. Gartner recommande justement de miser sur ces deux objectifs. Pour y parvenir, cela demande aux DSI de revoir leurs priorités d’investissement et leur manière de collaborer avec les dirigeants. Or, environ 94 % des organisations auraient des difficultés à mettre sur pied une vision unique pour accompagner leur transformation numérique.

Les dépenses des DSI évoluent peu en deux ans.

Pour expliquer ce phénomène, Daniel Sanchez-Peira évoque le fait que les différents cadres exécutifs (CEO, CFO, CMO, membres du board, etc.) lancent leurs propres stratégies numériques de leur côté sans priorisation, sans unification. Les DSI se retrouvent au milieu de cette « course » et peuvent en subir les conséquences.

« Quel est l’impact dans vos périmètres ? Combien de bases de données dispersées les membres de votre équipe déploient-ils pour chacune de ces initiatives éparpillées ? Combien d’applications hétérogènes développent-ils ? Combien de points de défaillance ? Combien d’inefficacités opérationnelles s’ajoutent à cela lorsque l’un de ces points de défaillance sera exploité ? Qui sera blâmé pour cela ? Vous ! », s’exclame Daniel Sanchez-Peira en direction des DSI lors d’une conférence.