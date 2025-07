Jumeaux numériques : Dassault Systèmes acquiert Ascon Qube

Dassault Systèmes a acquis la technologie Ascon Qube de la société allemande Ascon Systems Holding, spécialisée dans les systèmes d’automatisation définis par logiciel.

Lancé il y a un an, Ascon Qube est une plateforme Edge-to-cloud consacrée à l’automatisation industrielle. Elle est conçue pour permettre aux entreprises de planifier, surveiller, contrôler, optimiser et gérer les systèmes d’automatisation et les machines des ateliers de production.

Ascon Qube mêle process mining et 3D Il s’agit de modéliser les processus de production, de les superviser à l’aide de jumeaux numériques 2D et 3D, de collecter les données collectées en temps réel (à travers les protocoles et technologies EtherCAT, OPC UA, Apache Kafka, et API REST), d’ajuster les configurations et les processus dans un environnement de simulation avant d’appliquer les configurations d’automatisation dans le monde réel. Ascon Qube serait configurable en mode low-code. Au-delà de la simulation, l’outil fournit des fonctions de planification et de maintenance prédictive. Alors que la plupart des PLC sont complexes à paramétrer et que les machines sont souvent livrées avec leur propre logiciel propriétaire, Ascon Qube serait « agnostique du matériel et du logiciel ».