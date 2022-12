IIoT : la maturité des industriels pousse les éditeurs à coopérer (Gartner)

Alors que Gartner listait quatre leaders en 2021, en septembre de cette année, il n’en référence que deux : Microsoft et Software AG. Le géant de l’IT mise sur sa gamme de services Azure IoT et plus largement sur les capacités de son cloud. De son côté, Software AG a racheté la plateforme IoT de Cumulocity en 2017, qu’il a décliné en édition Edge et Cloud. Il complète son offre avec des produits tels TrendMiner et WebMethods, ainsi que 300 connecteurs vers différents systèmes.

PTC est désormais placé parmi les challengers avec AWS (qui conserve sa position), tandis qu’Hitachi trouve une place chez les visionnaires. Si ces deux-là semblent avoir moins suscité l’intérêt des clients de Gartner, ABB est maintenant classé parmi les visionnaires alors qu’il était un acteur de niche l’année dernière. Envision Digital, acteur de niche en 2021, lui, touche du doigt cette année. RootCloud, Litmus, Braincube , Exosite, Eurotech et XCMG Hanyun semblent jouer dans la même cour à la seule lecture visuelle du carré magique. UnifyTwin (ex Knowledge Lens) et Davra complètent cette cohorte des acteurs de niche. Samsung SDS, Altizon et Flutura ont perdu leur place dans ce tableau.

Et cette prise de maturité, accélérée par la crise de la COVID-19, créée des freins internes et externes. Les premiers projets ont pu voir à l’échelle d’une usine, mais le déploiement multisite demeure un défi. « Les obstacles sont généralement internes. Ils comprennent le manque de soutien de la direction de l'usine ou de la direction, le manque d'équipes mêlant l'ingénierie et les opérations, et la résistance au changement », listent les auteurs du Magic Quadrant.

L’interopérabilité, encore et toujours un défi

Mais, « dans de nombreux cas », les freins au déploiement à l’échelle sont aussi à chercher du côté des éditeurs, fournisseurs et équipementiers, signalent-ils. Certains d’entre eux ont des difficultés à s’intégrer aux systèmes en place avec leurs protocoles existants. Les clients réclament des solutions spécifiques par site, ce qui demande d’adapter les environnements de développement et de se rapprocher des partenaires existants de ces clients. Et comme certains sites sont équipés de différentes plateformes qui ne se « parlent pas », cela « créer des silos de plateformes qui ne s’intègrent pas, rendant les déploiements multisite difficiles ». Dernier point et non des moindres, les centres de support ne sont pas suffisamment proches des sites de production, ce qui peut poser des problèmes de zone temporelle et de barrière du langage.

En cela, les acteurs de l’OT, ceux habitués à traiter avec les industriels, grappillent de précieux points. Selon Gartner, ils auraient une connaissance fine des problématiques de leurs clients, sauraient connecter les actifs et en extraire les données en provenance « d’un large éventail d’actifs » et savent déjà intégrer leurs solutions avec le reste de l’IT de l’entreprise. Toutefois, les éditeurs IT les rattraperaient à leur propre jeu en « investissant dans des domaines d’expertise ».