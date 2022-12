Alors qu’AWS ne s’y est pas risqué (lui préfère fournir de la puissance de calcul et les outils pour réaliser des simulations), Microsoft mise sur le métavers. Mais pas n’importe comment et pas sans préciser ses intentions.

Selon la firme de Redmond, il existe trois types de métavers : le métavers grand public, le métavers commercial et le métavers industriel. En très gros traits, cette distinction pourrait se résumer à l’aide des abréviations marketing BtoC, BtoBtoC et BtoB.

Non pas un, mais trois métavers

Le métavers grand public renvoie à ce fameux rêve d’un espace immersif virtuel ou augmenté où il serait possible de se divertir et d’acheter des actifs numériques (des accessoires pour son avatar, un billet pour un concert numérique, etc.) à la manière de ce que proposait en son temps Second Life et de ce que fournit en partie le jeu vidéo Fortnite.

Le métavers commercial, lui, vise à favoriser l’engagement des métiers et des clients. Cela peut se « matérialiser » par la création d’espaces collaboratifs numériques, mais surtout par des expériences augmentées. Un cas d’usage classique serait la visite virtuelle d’un bien immobilier ou encore la visite d’un musée utilisant la réalité augmentée pour immerger les visiteurs dans une période historique ou un lieu.

Selon Microsoft, même si les technologies sont là – lui-même propose des outils pour concevoir des avatars avec Mesh et des places de marché – le métavers grand public n’a pas encore trouvé son modèle. Les métavers commerciaux et industriels sont en meilleure voie, mais le géant du cloud voit davantage d’opportunités dans la troisième catégorie.

« La notion de métavers industriel est la moins comprise et, ironiquement, la plus avancée techniquement et la plus pragmatiquement disponible aujourd’hui ». Judson AlthoffEVP et Chief Commercial Officer, Microsoft.

« La notion de métavers industriel est la moins comprise et, ironiquement, la plus avancée techniquement et la plus pragmatiquement disponible aujourd’hui », déclare Judson Althoff, EVP et Chief Commercial Officer chez Microsoft.

« Nous avons beaucoup investi dans un ensemble de capacités que nous appelons le métavers industriel pour aider à rassembler des technologies allant du stockage au traitement des données IoT avec les data lakes, en passant par le machine learning et les jumeaux numériques afin de simuler les chaînes d’approvisionnement, les réseaux logistiques, les environnements de fabrication », résume-t-il.

Selon le responsable, le métavers industriel vise à créer des boucles de rétroaction pour que « les jumeaux numériques » aident les employés en première ligne à améliorer l’exécution des processus et que ces collaborateurs aident à affiner les algorithmes qui propulsent les jumeaux numériques et les simulations.

La réalité augmentée serait la couche de visualisation idéale pour interagir avec ces jumeaux numériques.

En effet, un peu après Google – et sans doute avec plus de succès – le fournisseur a misé dès 2015 sur la réalité augmentée. En 2016, Microsoft commercialisait son premier HoloLens, un casque de réalité mixte avec lequel il est possible de partager ce que l’usager voit en le portant. L’HoLolens 2 a été officiellement lancé en novembre 2019.

Dans un même temps, Microsoft a développé un ensemble de services pour mettre au point des jumeaux numériques. Il nourrit la gamme de services Azure IoT depuis 2014. Puis, en 2018, il a présenté Azure Digital Twins, un service dédié à la conception de modèles graphes permettant de mapper, de visualiser et de rechercher des actifs d’une entreprise ou d’un site industriel. Les sorties de ce modèle graphe peuvent être ensuite transmises à des outils analytiques pour effectuer des simulations. Dernièrement, Microsoft a fait deux choses : il s’est rapproché de Cosmo Tech, spécialiste lyonnais du « jumeau numérique simulable » et a présenté la préversion d’une couche de visualisation en trois dimensions des données ingérées dans Azure Digital Twins.

Dans ce domaine, certains n’ont pas attendu Microsoft. Par exemple, le gestionnaire du réseau de transport d’électricité RTE a participé au développement de la technologie de Cosmo Tech pour simuler la corrosion des pylônes et, in fine, planifier leur ravalement ou leur remplacement à l’échelle du territoire français.

Les organisateurs de Microsoft Envision France ont d’ailleurs présenté une liste des « pionniers du métavers industriel en France ». L’on y retrouve les grands noms de l’industrie automobile (Renault et sa filiale Alpine, Audi, Mercedes-Benz, Ford, Faurecia, Toyota, Michelin, BMW, Porsche, Stellantis), les avionneurs (Airbus, Safran, Dassault Aviation), les énergéticiens (Total Énergies, Enedis, EDF, Orano, Engie, Framatome, RTE), quelques spécialistes des domaines pharmaceutiques et médicaux (GE Healthcare, Sanofi, Essilor), les acteurs du bâtiment et des infrastructures (Vinci, Colas, Saint-Gobain, Bouygues construction) ou encore les fabricants et équipementiers IT (STMicroelectronics, Intel, HP).