Serveurs : Intel annonce l’arrivée des Xeon Sapphire Rapids

On a enfin une date : la prochaine génération « Sapphire Rapids » des Xeon sera commercialisée le 10 janvier 2023. Initialement attendue cette année, annoncée avec beaucoup d’optimisme par Lenovo en septembre dernier sur ses nouveaux serveurs, cette quatrième itération des Xeon « Scalable » repose sur un design inédit qui a semble-t-il plus tardé que prévu à parfaire sa mise au point. Mais, selon Lisa Spelman, la directrice générale de la gamme Xeon chez Intel, ce serait pour la bonne cause :

« Il ne s’agit plus d’atteindre des scores dans des benchmarks. Notre stratégie est désormais de proposer des processeurs qui sont riches en fonctions utiles pour nos clients. Nous avons donc passé beaucoup de temps à collaborer avec eux pour peaufiner un processeur qui optimise véritablement les applications qu’ils utilisent », a-t-elle indiqué lors d’un point d’étape qui a eu lieu cette semaine.

Un SOC plutôt qu’un processeur En l’occurrence, les Xeon Sapphire Rapids ne sont plus vraiment des processeurs, mais des SOCs (System on a Chip), à savoir un condensé de différents circuits dans une seule puce. Outre les cœurs de processeurs eux-mêmes, Intel veut mettre dans ces SOCs des composants d’accélération de type GPU, DPU et autres puces spécialisées, voire, dans certains cas, la mémoire RAM elle-même, sous la forme de composants ultra miniaturisés HBM. « Avant, les entreprises souhaitaient beaucoup de puissance par socket. Désormais, les opérateurs de datacenters souhaitent avoir des serveurs qui ont le meilleur rendement puissance/énergie consommée possible. En insérant dans notre SOC des accélérateurs haut de gamme, nous évitons ainsi à nos clients d’ajouter dans leurs serveurs des cartes d’extension et des barrettes mémoire qui sont excessivement gourmands en électricité », argumente pour sa part Ronak Singhal, architecte en chef du Xeon. Si les SOCs ne sont pas une nouveauté dans les semiconducteurs, le design d’Intel, désormais appelé Embedded Bridge Technology (EBT), a ceci de particulier qu’il supporte d’interconnecter un très grand nombre de circuits et, ce, en maintenant une vitesse maximale. Selon les informations que LeMagIT a pu obtenir, Intel commercialisera vraisemblablement une large variété de modèles. Chacun aura un dosage précis de composants dans le SOC pour satisfaire le mieux possible telle ou telle application, sans déborder dans les prix ni la consommation d’énergie. Pour parvenir à une telle flexibilité, le socle EBT doit être à la fois versatile et intégré, avec notamment des connexions verticales et horizontales de 55 micromètres à peine pour relier les circuits. Un design de pointe qui repousserait les limites de la physique et dont la prochaine génération a d’ailleurs été confiée aux physiciens du CEA-Leti, à Grenoble.

Des accélérateurs déplacés dans la puce On ignore à ce stade quelles configurations de Xeon Sapphire Rapids Intel comptera mettre sur le marché. On sait juste que les modèles qui intégreront les circuits de RAM HBM seront d’abord destinés aux supercalculateurs. Il est par ailleurs probable que l’on trouve dans ces configurations des cœurs de GPU, soit des Xe-HPG pour calculer les simulations, soit des Gaudi2 pour le Machine Learning, les deux ayant été évoqués lors d’un précédent événement Intel Vision qui a eu lieu plus tôt cette année. Pour le reste, Intel n’a communiqué que sur quatre circuits qui devraient être communs à tous les modèles. Trois d’entre eux sont des DPUs. Le QAT (Quick Assist Technology) accélère la compression et le chiffrement. Ce circuit était auparavant proposé en option dans les chipsets de certains serveurs. Il sera désormais fourni par défaut dans chaque Xeon et devrait notamment servir à accélérer les transferts de données vers le réseau et les unités de stockage. Le DSA (Data Streaming Accelerator) doit quant à lui servir à convertir à la volée des données. On pense par exemple aux changements de dimensions d’une image, au filtrage automatique des en-têtes sur les segments d’information, ou au reformatage de paquets entre les trames d’un réseau Ethernet et les blocs d’un SSD. Plus intéressant, l’IAA (In-Memory Analytics Accelerator) est une puce spécialisée dans compression et la décompression à la volée des requêtes et des informations dans les bases de données. L’idée de ce composant est d’économiser de la RAM pour les bases de données In-Memory en utilisant des données dont la taille est réduite. Selon une démonstration d’Intel effectuée avec la base de données Rocks DB, l’IAA accélérerait par deux la lecture et l’enregistrement des données compressées. Cela reviendrait, selon le fondeur, aux performances observées quand les données ne sont pas compressées. On trouvera également le DLB (Dynamic Load Balancer). Ce composant prendra à sa charge la répartition de segments de threads entre les cœurs, selon la cohérence des caches, la disponibilité des unités de traitements et d’autres statistiques plus subtiles. Ces opérations étaient jusque-là réalisées par le noyau d’un système d’exploitation ou par un hyperviseur, au prix d’un temps de calcul non négligeable. Par ailleurs, les cœurs intégreront eux-mêmes un circuit d’accélération, l’AMX (Advanced Matrix Extensions). Celui-ci est spécialisé dans la multiplication des matrices, une fonction très utile dans les algorithmes d’IA. Pour en tirer parti immédiatement, Intel prétend avoir adapté toutes les bibliothèques Open source utilisées dans les moteurs de Machine Learning. « Les hébergeurs de cloud, notamment, ne veulent plus que nous multipliions les cœurs, ils veulent que nous leur donnions des cœurs individuellement plus puissants. C’est la raison pour laquelle, nous avons intégré l’accélération IA directement dans les circuits de nos cœurs », argumente Ronak Singhal.