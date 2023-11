Super Computing’23 : Intel présente ses dernières super puces

À l’occasion du salon Super Computing 2023 qui s’est tenu cette semaine aux USA, Intel a pu faire la démonstration de ses puces les plus puissantes, à savoir le processeur Xeon Max, ainsi que ses GPU Max 1550 (alias Ponte Vecchio) et Gaudi 2 (alias Habana). Intel a aussi annoncé leurs prochaines générations : le processeur Xeon Granite Rapids et le GPU Falcon Shores.

Les puces Xeon Max, GPU Max et Gaudi2 ont toutes en commun d’intégrer la RAM du serveur dans leurs propres circuits, sous la forme d’une mémoire HBM. Les modèles actuels sont tous gravés en 10 nm.

Ces annonces ont eu lieu dans le cadre de la publication du dernier Top500, le palmarès des 500 supercalculateurs les plus puissants du monde. La machine la plus rapide reste le Frontier, de l’université américaine d’Oak Ridge (Tennessee), basée sur 68 000 serveurs AMD Epyc de 128 cœurs chacun.

Mais Intel a réussi à faire entrer l’Aurora, le tout nouveau supercalculateur du centre de recherche américain Argonne (Illinois) directement à la seconde place. L’Aurora est aujourd’hui basé sur 12 000 serveurs HPE, précisément dotés des derniers Xeon Max (modèle 9470) et GPU Max 1550.

Le fait est que l’Aurora n’est pas encore entièrement déployé. Intel prédit qu’il remportera la première place lorsque tous les serveurs prévus auront été installés.

Xeon Max, le processeur qui intègre 64 Go de RAM Le summum des processeurs Xeon est désormais le Xeon Max 9480. Il correspond à un Xeon 8480 avec 56 cœurs (quatre circuits de 14 cœurs), mais qui intégrerait en plus 64 Go de RAM HBM dans sa puce (quatre circuits de 16 Go chacun). Sa mémoire cache est également un peu supérieure, avec 112,5 Mo au lieu de 105 Mo. Pour se maintenir dans la même enveloppe énergétique de 350W, le Xeon Max 9480 oscille en 1,9 et 3,5 GHz, alors que le 8480 fonctionne de 2 à 3,8 GHz selon les charges de calcul. Il existe quatre autres versions de Xeon Max. Toutes fonctionnent au maximum à 3,5 GHz, toutes ont 64 Go de RAM HBM et toutes consomment 350W. Leurs différences tiennent à un nombre de cœurs inférieur au profit d’une fréquence de base plus élevée. Le 9470 a 52 cœurs et démarre à 2 GHz, tandis que le 9460 n’a que 32 cœurs, mais démarre à 2,7 GHz, par exemple. La prochaine génération des Xeon, dite Granite Rapids, attendue pour 2024, devrait être globalement 40% plus rapide que la génération actuelle (dite Sapphire Rapids) sur les calculs intensifs et 2,9 fois plus rapide sur les applications courantes. Elle intégrera trois circuits de 28 cœurs (soit 84 cœurs), chaque cœur étant doté de 2 Mo de cache L2 et 4 Mo de cache L3. La particularité de cette prochaine génération est qu’elle pourra utiliser des barrettes mémoire d’un nouveau genre, les MCR (développée avec SK Hynix). Elles seraient deux fois plus rapides que des barrettes DDR5 conventionnelles. L’utilisation de ces barrettes explique le gain de vitesse sur les applications courantes. Les Xeon Granite Rapids géreront 144 canaux PCIe 5.0, ainsi que le protocole CXL 2,0 qui permet de mettre en réseau toute extension PCIe (un SSD NVMe, un GPU, mais aussi de la RAM). Intel estime que certains serveurs pourront intégrer jusqu’à huit processeurs Xeon Granite Rapids (soit 672 cœurs dans, sans doute, 4U).