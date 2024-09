Processeurs : Intel décline encore ses Xeon de 4e génération

Intel vient de mettre à jour ses processeurs pour stations de travail, les Xeon-W. Les nouveaux modèles W-3500 et W-2500 reposent sur les mêmes générations de cœurs Sapphire Rapids que les W-3400 et W-2400 sortis il y a un an, mais ils en ont un peu plus : jusqu’à 60 sur le modèle W9-3595X (56 sur l’ancien W9-3495X) et jusqu’à 26 sur le modèle W7-2595X (24 sur l’ancien W7-2495X).

Les Xeon Sapphire Rapids sont les processeurs professionnels de quatrième génération qu’Intel a commercialisés dès le début de l’année 2023. Leur finesse de gravure est de 10 nm. Le catalogue d’Intel en recense à présent 80 modèles, pour serveurs ou stations de travail.

Sur les serveurs, Intel les a remplacés depuis le début de cette année par des modèles de cinquième génération, Emerald Rapids, qui sont toujours gravés avec une finesse de 10nm, mais 21% plus rapides. Le fondeur parle déjà des Xeon 6 qui doivent exister en deux versions. Les Sierra Forest qui offrent jusqu’à 288 cœurs « économiques » (un seul thread par cœur) sont déjà livrés aux hyperscalers. Les Granite Rapids qui n’auront que des cœurs performants (deux threads par cœur) arriveront en 2025.

Le summum des Sapphire Rapids Même s’il s’agit donc d’une fin de série, ces nouveaux Xeon-W peuvent se prévaloir des caractéristiques maximales de leur génération. Ainsi, le W9-3595X, qui sera sans doute tarifé à moins de 5900$, a autant de cœurs et de mémoire cache (112,5 Mo) que le Xeon Platinum 8490H à 17 000$, sorti il y a un an et demi pour équiper les serveurs les plus haut de gamme. Et ses fréquences sont même meilleures : 2 GHz contre 1,9 GHz pour celle de base et 4,8 GHz contre 3,5 GHz en vitesse de pointe. Revers de la médaille : le Xeon W9-3595X est aussi le processeur qui consomme le plus, soit 385W, contre 350W pour le Platinum 8490H et l’ancien W9-3495X. Le Xeon W7-2595X à 2040$ n’a pour sa part pas d’équivalent parmi les Xeon 6400/5400 pour serveurs. Il dispose d’une fréquence de base de 2,8 GHz et atteint 4,8 GHz en vitesse de pointe. Sa mémoire cache est de 48,75 Mo et sa consommation est de 250W. Comparativement, le Xeon Gold 6442Y à 2878$ n’a que 24 cœurs, avec une fréquence qui oscille entre 2,6 et 4 GHz, mais avec un cache plus important qui atteint 60 Mo et une consommation de 225W.