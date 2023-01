DBaaS : Couchbase Capella débarque sur Azure

Couchbase est l’éditeur d’un SGBD in-memory orienté documents, devenu multimodèle au fil des ans. En ce sens, Couchbase Server 7.0 peut être considéré comme un point d’inflexion dans l’histoire de cette technologie. Cette mouture, présentée à la fin du mois de juillet 2021, introduisait les « scopes » et les collections. Il s’agit de reproduire les mécanismes qui animent les tables et les schémas d’une base de données relationnelle. Cela a permis la prise en charge des transactions ACID à travers les collections de documents.

Outre la volonté de fournir un SGBD multimodèle, l’éditeur mise depuis bientôt trois ans sur son offre DBaaS. Lancée en 2020 sous l’appellation Couchbase Cloud, cette base de données à la demande a été renommée Capella en octobre 2021.

Historiquement, Couchbase a su trouver une place dans la pile technologique de grands groupes à la recherche d’une couche de cache performante. Interrogé par LeMagIT en octobre 2022, Greg Henry, Chief Financial Officer chez Couchbase, a assuré que le SGBD n’est plus seulement une plateforme in-memory. « Plus de 90 % de nos clients utilisent nos capacités de stockage persistant », a insisté le CFO.

Capella : de nombreux ajouts en 2022 Couchbase Cloud était avant tout un service consacré à l’indexation de documents et au « Full Text Search ». Depuis, le service, mis à jour mensuellement, a été agrémenté de fonctions analytiques opérationnelles et de gestion des événements. L’objectif est de prendre en charge des cas d’usage tels que la gestion de profils clients, d’inventaires, la réalisation de catalogue produit, de projets IoT ou encore (et toujours) de mise en cache. Là où Couchbase Cloud était managé, Capella est une DBaaS entièrement gérée par Couchbase. L’éditeur fait surtout en sorte de rendre son offre désirable pour les développeurs. Simplification de l’UI, prise en charge de 12 langages de programmation dans son SDK, support des SSO du marché (Azure AD, Okta, Ping, CyberArk), des fichiers Parquet, de l’autofail-over, apport d’un connecteur vers Tableau et de Magma, un moteur de stockage haute densité introduit avec Couchbase Server 7.1.3 ( dédié à la persistance de data sets pesant jusqu’à 5 To et ne pouvant tenir en mémoire)… les ingénieurs de Couchbase n’ont pas chômé en 2022.

Jouer (encore) la carte du multicloud Côté cloud, alors que l’éditeur avait commencé avec AWS et Microsoft Azure pour Couchbase Cloud, il a préféré débuter avec AWS et Google Cloud. « L’approche multicloud de Couchbase permet à nos clients d’obtenir la flexibilité et la mobilité de passer d’un fournisseur à un autre et de déployer leurs applications modernes sur le cloud public de leur choix », affirme Scott Anderson, senior vice-président Product Management, chez Couchbase, dans une courte vidéo publiée à l’annonce de la disponibilité de Capella sur Azure. Capella est non seulement multicloud, mais également hybride. En effet, les clients peuvent déployer des clusters self-managed sur Azure, GCP, AWS, sur site ou en Edge. L’éditeur a d’ailleurs développé App Services, un control plane pour gérer la synchronisation des clusters locaux installés sur des serveurs distants, des mobiles ou des équipements IoT vers la DBaaS. Avec ces arguments, Couchbase souhaite avant tout se différencier des services de bases de données des fournisseurs cloud, comme la plupart des éditeurs indépendants sur le marché. Il ne veut toutefois pas se priver de la mise en avant du service sur les places de marché d’Azure, GCP ou AWS.