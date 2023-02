Applications & Données 19 : du métavers à ChatGPT

Si le « buzz » IT de 2022 a incontestablement été le métavers, 2023 commence fort avec ChatGPT. Ce bot à vocation généraliste d’OpenAI est devenu, en quelques jours seulement, un sujet de conversation voire d’émerveillement jusque dans le grand public.

On discute de ChatGPT aussi bien sur les plateaux de télévision qu’au travail, ou en soirée entre néophytes complets de l’IA.

Certes ChatGPT pose des questions techniques et son apprentissage des questions juridiques – des points sur lesquels nous revenons en détail dans ce numéro –, mais son pouvoir de transformation et l’effet « whaou » qu’il provoque (bien plus que le métavers) en font un incroyable ambassadeur de l’Intelligence artificielle (et du Deep Learning) comme on en a rarement vu auparavant.

Données ESG, un casse-tête IT ? ChatGPT n’a pas remplacé les grandes tendances de 2022. Il s'y ajoute. Ceci étant, le sujet ChatGPT n’a pas remplacé les grandes tendances de 2022. Il s’y ajoute. Et l’IT de 2023 est encore marquée par les promesses et les expérimentations des univers immersifs en milieu B2B, comme le prouve le témoignage de Siemens dont nous nous faisons l’écho. De manière identique, les problématiques ESG sont de plus en plus pressantes et ont des répercussions IT sur la gestion des données, l’IoT, l’analytique, et même l’IA. Une table ronde avec le DSI de Bpifrance a explicité toutes ces dimensions… que vous devrez certainement gérer dans vos projets. Nous vous en faisons le compte-rendu.