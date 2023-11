Applications & Données n°22 : une infra européenne pour l’IA et la réalité immersive au musée

Dans les sujets IT « à la mode », l’IA générative a pris le relais du métavers.

Il faut dire que ChatGPT est passé par là et a été un des ambassadeurs les plus efficaces de l’IA en général, et de l’IA générative en particulier.

Mais parle-t-on trop de cette technologie ?

Dans ce numéro d’Applications & Données (téléchargeable gratuitement) , nous vous proposons donc de reprendre tous les concepts clefs de l’IA générative : pour que les choses soient claires et les expliquer à un COMEX, ou bien pour vous aider à aller plus loin que l’utilisation simple, clef en main, de ChatGPT.

Serious Gaming pour le très sérieux Green IT

Les univers 3D font inévitablement penser aux jeux. Mais comme le montrent Thalès et le MNHN, ils peuvent être très sérieux. Tout comme le « serious gaming » de Forvia (ex-Faurecia) très IT for Green.

L’équipementier automobile mise sur la gamification pour embarquer ses managers dans son objectif Net Zero 2045. L’utilisateur passe par plusieurs missions pour explorer les zones d’une usine et trouver ce qu’il est possible de faire afin de réduire l’empreinte carbone dans chacune d’elles. Pour notre part, nous vous proposons d’explorer ce projet d’Escape Game.

Comme quoi être sérieux n’exclut pas de s’amuser, que ce soit au bureau ou au musée.