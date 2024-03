ERP : Divalto dit oui au no-code

Fondé en 1982, le spécialiste alsacien des logiciels ERPs pour les PME/ETIs industriels, Divalto se transforme année après année. Et encore plus depuis 2018, date à laquelle il a commencé à se « cloudifier ». Son évolution l’a amené à aller vers le CRM (2019), puis vers le Field Service Management (2023). Cette année, il s’attaque à un autre domaine de l’IT : le « no code », ces outils de développement d’applications qui, sur le papier, s’adressent aux métiers (alias « les citizen dévelopers ») et qui ne demandent aucune compétence en programmation.

Flexio, un no-code de Besançon

Flexio est un éditeur spécialiste du no-code (et pas du low code, insiste Julien Brugger) fondé en 2016 à Besançon. Avec une quinzaine d’employés, sa société a réussi à se faire une place dans le milieu industriel auprès des PME et des ETIs. Cibles de Divalto.

Exemple d’applications de maintenance développée avec Flexio

Le but de Julien Brugger était de « digitaliser les processus » – dont certains sont encore gérés sur des fichiers Excel dans de nombreuses entreprises, constate-t-il – mais aussi de remplacer certains développements de spécifiques autour des applications métiers (ERP, CRM, etc.).

« Après deux jours de formations, les métiers peuvent réellement créer des apps », contrairement à ses grands concurrents (dont Power Apps de Microsoft), assure le DG de Flexio.

Autre particularité, si les « citizen developers » sont bloqués, ils peuvent contacter le support qui leur répond dans l’heure pour les accompagner dans la conception de leurs applications.

La complémentarité des deux solutions semble évidente. Jusqu’ici, il était possible de personnaliser légèrement l’ERP et le CRM de Divalto – qui les verticalise par ailleurs de plus en plus pour coller nativement aux besoins de chaque secteur – en les paramétrant. Il était également possible de personnaliser ces outils plus en profondeur, en développant des spécifiques avec des projets plus longs (ce qui continuera d’être possible, précise l’éditeur). Mais entre les deux, Divalto ne proposait pas d’option pour « compléter » l’ERP simplement, et rapidement, avec des apps, sans toucher au code du « Core ».

Avec Flexio et le no code, ce sera désormais le cas.

Divalto va à présent travailler pour « renforcer la proximité des deux outils », promet Jérémy Grégoire, CPO et responsable R&D de la société alsacienne. Que ce soit techniquement (par exemple avec de nouveaux connecteurs ou de nouvelles APIs) ou commercialement (en formant les partenaires de Divalto au support de Flexio).

Il n’est cependant pas question de re-plateformer Flexio pour le moment (Divalto est sur IBM Cloud, Flexio sur OVH).

« Nous continuerons à nous connecter à plein d’ERPs », ajoute par ailleurs Julien Brugger pour rassurer sa base clients.