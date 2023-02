Cloud : Oracle remporte l’hébergement d’Uber sur OCI

OCI, le cloud public d’Oracle qui s’efforce de peser dans le choix des entreprises malgré le leadership d’AWS, Azure et GCP, vient de remporter une brillante victoire : héberger l’infrastructure d’Uber. Venant d’arracher un contrat de 7 ans à la barbe de ses concurrents, OCI fera fonctionner dans ses différentes régions des serveurs qui, jusque-là, n’avaient jamais quitté les propres datacenters d’Uber.

« Uber a été convaincu par la capacité d’OCI à offrir de hautes performances comme de l’élasticité et à garantir la qualité de service que nécessitent les applications les plus critiques », argumente Mark Hura, le directeur de la technologie chez Oracle, lors d’un court entretien avec LeMagIT. « Nous avons conçu OCI après nos concurrents hyperscalers. Cela explique qu’il est plus optimisé, qu’il est plus rentable pour les entreprises que les autres offres de cloud », ajoute-t-il, sans toutefois détailler exactement la caractéristique d’OCI qui a fait pencher la balance en sa faveur.

Un meilleur rapport qualité/prix « Nous avons conçu OCI après nos concurrents hyperscalers. Cela explique qu’il est plus optimisé [et] plus rentable pour les entreprises. » Mark HuraDirecteur de la technologie, Oracle Lors d’une récente étude comparative, le cabinet Cloud Mercato avait mesuré qu’OCI offrait le meilleur rapport qualité/prix de tous les grands hyperscalers. « OCI est le dernier arrivé parmi les grands hyperscalers américains. À ce titre, le cloud d’Oracle inspire une certaine méfiance de la part des entreprises. À tort : il a la meilleure offre. En l’occurrence, il propose le même gros portefeuille de services qu’AWS, Azure, GCP et IBM, mais les tarifs de ses machines virtuelles (VMs) sont les mêmes que ceux des hébergeurs de cloud locaux, c’est-à-dire trois fois moins cher », commente ainsi Anthony Monthe, le fondateur de Cloud Mercato. Uber, qui s’était précédemment exprimé sur la contrainte de coûts que font aujourd’hui peser ses datacenters sur son enveloppe budgétaire, confirme l’avantage tarifaire d’OCI sur ses concurrents. Dans un communiqué, Dara Khosrowshahi, l’actuel PDG d’Uber, déclare : « Nous avions besoin d’un fournisseur de cloud qui puisse nous aider à optimiser notre innovation tout en réduisant nos coûts globaux d’infrastructure. Oracle offre une combinaison idéale de prix, de performances, de flexibilité et de sécurité pour nous aider à offrir un service client fantastique, à concevoir de nouveaux produits et à augmenter notre rentabilité. »