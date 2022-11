Étude : les clouds publics 100 % européens meilleurs en performance/prix

En Europe, ce sont les clouds publics locaux qui offrent le meilleur rapport prix/performance. Telle est en substance l’idée qui ressort du dernier baromètre très détaillé du cabinet Cloud Mercato. Menée du second trimestre de cette année jusqu’à cet été, son étude consiste à mesurer les performances des ressources en ligne de 29 fournisseurs de cloud public, présents en Europe, quelle que soit leur nationalité, et à dresser un palmarès des puissances processeur, RAM, stockage, réseau selon leurs tarifs publics. L’étude tient compte des tarifs dégressifs.

« Par rapport à notre baromètre de 2021, les machines virtuelles proposées en ligne ont beaucoup gagné en performances, la plupart des fournisseurs ayant modernisé leurs serveurs avec des modèles équipés des tout derniers processeurs. Concernant les tarifs, sur la période observée, seuls ceux des fournisseurs américains ont augmenté, et uniquement en Europe. La raison ? Tout simplement la conversion dollar-euro qui, dans un contexte d’euro faible, augmente localement le prix des produits américains », résume Anthony Monthe, analyste et fondateur de Cloud Mercato.

À l’heure où nous écrivons ces lignes, l’euro demeure en dessous du dollar, ce qui était loin d’être le cas en 2021. Selon Cloud Mercato, la chute de la valeur de l’euro a mécaniquement augmenté en Europe les tarifs des fournisseurs américains de 7 à 10 %, alors que leurs tarifs en dollars sont globalement restés stables d’une année sur l’autre.

Les tests de performances évaluent quatre configurations de VM x86 à 16 vCPUs : applications génériques avec 64 Go de RAM, dédiées au calcul pur avec 32 Go de RAM, nécessitant de la mémoire avec 128 Go de RAM et travaillant principalement en mémoire avec 256 Go de RAM. Chaque VM évaluée dispose d’un disque virtuel en mode bloc de 800 Go (Cloud Mercato considère qu’il est d’usage de compter 50 Go par vCPU).

« Seul un quart des fournisseurs proposent des machines virtuelles avec 256 Go de RAM. Dans nos tests, AWS en est exclu, car ses VMs avec autant de mémoire sont exclusivement des configurations ARM », précise Anthony Monthe. Autre problème, le Chinois Tencent ne propose qu’un maximum de 8 vCPU par VM. Cloud Mercato a donc dû faire un prorata pour calculer ses scores.

Clouds publics en Europe : beaucoup d’Américains et de Français

Tous les clouds publics évalués sont ceux qui ont une présence physique en Europe, dans des datacenters en propre ou en colocation. Parmi eux, un tiers sont américains : il y a bien entendu les géants mondiaux du cloud public (AWS, Azure, GCP, ainsi qu’Oracle OCI et IBM cloud), mais aussi des acteurs plus confidentiels qui misent sur des tarifs agressifs ou des configurations spécialisées (Linode, CloudSigma, DigitalOcean, Vultr ou encore le Québécois Vexxhost).

« La France est une bonne locomotive en termes de cloud public IaaS 100 % européen. » Anthony MontheAnalyste et fondateur de Cloud Mercato

Alibaba Cloud et Tencent Cloud sont les deux seuls Chinois.

Le reste se divise en trois tiers. Ce sont de petits hébergeurs venus d’un peu partout en Europe (UpCloud en Finlande, CloudFerro en Pologne, Fuga Cloud aux Pays-Bas, G-Core Labs au Luxembourg, Infomaniak et Exoscale en Suisse), plus un basé en Israël (Kamatera). Ce sont des Allemands : principalement T-Systems OTC et Ionos (1&1), mais aussi les moins connus Hetzner et Gridscale. Mais, les plus importants fournisseurs de cloud public 100 % européens, en nombre d’utilisateurs, ce sont surtout les Français : OVHcloud, OBS, Scaleway, 3DS Outscale, pour les principaux, suivis de Nua.ge (La Poste) et Hopla.cloud.

« Clairement, la France est une bonne locomotive en termes de cloud public IaaS 100 % européen. Les Allemands ont aussi des hébergeurs d’importance, mais leur activité principale est plutôt la commercialisation de clouds privés », explique Anthony Monthe.

« La différence entre les acteurs importants et les autres se lit surtout à la manière de commercialiser les offres. Les hyperscalers proposent des contrats annuels, tandis que les petits et moyens acteurs descendent jusqu’à des tarifs à l’heure, avec des remises sur le mois. Oracle OCI et le Suisse Infomaniak sont ceux qui cassent les prix, respectivement dans chaque catégorie », résume notre interlocuteur. Il donne un exemple : pour une performance similaire, on paiera 90 centimes de l’heure chez AWS, contre 0,08 centime chez Infomaniak.

« OVHcloud a une approche hybride entre tous les calculs de tarifs, avec des rabais importants au fur et à mesure que l’on reste chez eux. Quant aux petits hébergeurs américains, ils offrent systématiquement un peu plus de capacité de stockage pour le même prix. »