Spring aligne sa feuille de route sur celle de l’OpenJDK

Écosystème particulièrement populaire auprès des développeurs Java Web, Spring s’adapte aux nouvelles architectures multicloud, hybrides et conteneurisées, mais surtout aux évolutions de l’OpenJDK.

D’abord, Spring Framework est passé en version 6.0 au mois de novembre 2022. Le framework pensé pour simplifier le développement d’applications Web et la manipulation des dépendances JEE, prend désormais en charge les spécifications de Jakarta EE 9 (Servlet 5.0 et plus, JPA 3.0 et plus) en sus de celles spécifiques à Jakarta EE 10. Pour cela, il a fallu changer l’ensemble des namepaces Javax vers Jakarta, une condition imposée par Oracle à la fondation Eclipse.

Aussi, Spring Framework 6 est « totalement compatible » avec les API Tomcat 10.1, Jetty 11, Undertow 2.3 et Hibernate ORM 6.2.

Surtout, l’entièreté de la base de code repose dorénavant sur JDK 17, la version LTS actuelle de Java.

La communauté Spring souhaitait profiter des améliorations du langage (les expressions switch, l’opérateur instanceof), des librairies, des classes scellées, ou de la gestion des modules. De manière plus générale, les évolutions de Java servent de base de travail pour améliorer l’ensemble des outils-modules Spring.

Ainsi, VMware, principal contributeur au projet, et la communauté sont en train de renforcer la compatibilité avec JDK 19 et 21.

En septembre 2022, JDK 19 a introduit deux fonctionnalités en préversion : Record Patterns et Virtual Threads.

Les Record Patterns doivent permettre d’exprimer des requêtes de données « plus sophistiquées et plus composables ». Cette fonctionnalité émane du projet Amber qui incube une collection de petites améliorations de productivité en direction des développeurs Java.

La fonctionnalité Virtual Threads, comme son nom l’indique, introduit des threads légers qui doivent « réduire considérablement les efforts d’écriture, de maintenance et d’observation des applications concurrentes à haut débit ». C’est l’un des pendants du projet Loom, dont l’objectif est de moderniser et d’améliorer les performances de la JVM.

En clair, les contributeurs à l’écosystème Spring doivent s’adapter au nouveau cycle de mise à jour de Java. La prochaine version supportée à long terme de Java, à travers JDK 21, sera disponible en septembre 2023. Spring Framework 6.1 sera introduit en novembre 2023. Entre-temps, une version intermédiaire du JDK sera lancée en mars.

Lord d’une session de Spring One, la conférence consacrée à l’écosystème Spring, Juergen Hoeller, responsable du projet Spring Framework chez VMware, recommande de mettre à jour son JDK vers la version 17 au moment d’adopter Spring Framework 6.

Spring Native (GraalVM) gagne en traction Spring Framework n’est pas le seul à être concerné par les évolutions de Java. Pour rappel, les contributeurs au projet Spring Boot, le framework de développement de microservices servant à propulser (majoritairement) des API Web, planchaient sur le projet Spring Native, une intégration de GraalVM Native Image, la fonction de compilation Ahead of Time de la machine virtuelle polyglotte. Spring Native est désormais intégré à Spring Boot 3. L’outil supporte le standard GraalVM porté par Oracle Labs. « Il y a trois – quatre ans, quand les équipes de Spring ont commencé à travailler sur Native, son implémentation était relativement intrusive », affirme Erwan Bornier, SEMEA Tanzu Solution Engineering Lead, chez VMware. « La communauté Spring a simplifié l’usage de cette fonction pour que les développeurs n’aient pas forcément besoin de réécrire leur code afin de l’utiliser ». Pour rappel, tout l’intérêt de GraalVM et de ses déclinaisons est de réduire le temps de démarrage des applications et leur consommation en mémoire vive, moyennant l’ajout de quelques dépendances et la désactivation de certaines fonctions. « Selon les retours des développeurs, Spring Native permet de diviser l’enveloppe mémoire des microservices par deux et le temps de démarrage par dix », indique Erwan Bornier. « Au-delà des questions de performance, de réduction de coût et de move-to-cloud, certains de nos clients souhaiteraient utiliser Spring Native pour tenter de réduire la consommation d’énergie de leur pile applicative ». La prochaine échéance pour la communauté Spring n’est autre que le projet Galahad. Celui-ci prévoit l’infusion de GraalVM dans l’OpenJDK. Pour les développeurs, cette meilleure prise en charge de cette technologie dans l’écosystème Spring va permettre d’exécuter des charges de travail serverless dans le cloud public, selon Erwan Bornier.

Simplifier la supervision des JVM (et de leurs contenus) L’autre enjeu pour la communauté Spring est de simplifier la collecte des traces des applications s’exécutant depuis des JVM. Spring Framework et plusieurs modules de l’écosystème « profitent » d’une instrumentation intégrée via l’API du projet Micrometer. Micrometer est présenté comme « une interface simple » et open source pour les clients d’instrumentation des systèmes d’observabilité les plus populaires (New Relic, Datadog, Prometheus, Elastic, etc.). Il existe également des collecteurs pour exploiter les logs, les traces et les métriques des applications Spring Boot à l’aide de la collection d’outils OpenTelemetry. « Il s’agit de faire en sorte que tout développeur soit capable, en local sur sa machine, ou depuis des solutions SaaS de comprendre l’exécution de ses composants », remarque Erwan Bornier. Spring Cloud, une suite d’outils et de patterns pour concevoir des systèmes distribués (routage, load balancing, circuit breakers, découverte de services) dans différents contextes cloud a été adaptée en conséquence des évolutions de Spring Boot et du support de Micrometer.