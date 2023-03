En attendant Java 21, voilà l’OpenJDK 20

Java n’est pas mort, il évolue largement même. C’était en substance ce que constatait LeMagIT entre 2019 et 2020. Oracle et le reste de la communauté mettaient petit à petit en place un ensemble d’éléments pour adapter le langage vieux de 27 ans au développement dans le cloud.

En amont de sa conférence Java, le contributeur principal, Oracle, a organisé une conférence de presse pour évoquer les évolutions apportées par l’OpenJDK 20, qui entre en disponibilité générale ce 21 mars.

Dans une étude publiée l’année dernière, Oracle estimait qu’il n’y avait pas moins de 60 milliards de JVM actives, dont 38 milliards dans le cloud.

« Nous sommes très heureux que Java reste le premier choix des entreprises, pour les charges de travail qu’elles exécutent et sur lesquelles elles basent leurs activités », vante George Saab, Senior Vice-président du développement de la plateforme Java chez Oracle. « Les développeurs l’aiment aussi et trouvent que les éléments que nous avons ajoutés récemment sont réellement convaincants ».

Selon le responsable, certains développeurs ayant abandonné Java reprennent les projets, tandis que de nouveaux utilisateurs se mettent à l’exploiter.

« Nous voyons même une nouvelle génération de développeurs qui pensaient que Java était un langage vieillissant, verbeux et ne sachant pas à quel point il était intéressant et qu’il le serait encore plus à l’avenir », promet George Saab.

Java : grands projets, mais petits pas

Le SVP évoque (encore) les nombreux projets en cours : Amber, Loom, Leyden, Panama, Valhalla ou encore ZGC.

Le projet Amber vise à ajouter de petites fonctionnalités centrées sur la productivité de Java. Dans l’OpenJDK 20, les Record Patterns entrent dans une phase de seconde préversion, tandis que la corrélation de patterns pour les expressions switch passe en quatrième préversion. En disponibilité générale depuis JDK 16 (mais introduite dans Java 14), les classes records visent à créer des objets dont les attributs ont des références immuables. Plus précisément, il s’agissait d’enrichir les expressions instanceof.

Selon Oracle, les record patterns visent à exprimer des requêtes de données « plus sophistiquées et plus composables ». Avec JDK 20, les contributeurs introduisent un mécanisme pour imbriquer les record et les types.

« Les patterns imbriqués éliminent la complexité accidentelle de la navigation dans les objets afin que nous puissions nous concentrer sur les données exprimées par ces objets », résument les contributeurs du projet.

Les améliorations de la JEP (JDK Ehancement Proposal) 432 visent à améliorer le support du pattern matching, une fonction qui elle-même bénéficie de petits ajouts avec la JEP 433, afin qu’elle puisse prendre en charge les expressions switch.

« Il s’agit d’étendre la notion de pattern matching à un plus grand nombre de composants de Java », résume George Saab. « Cela permet de combiner les styles de programmation ».

Du projet Loom, Java 20 hérite des JEP 429, 436 et 437, associées aux threads virtuels.

« L’intérêt pour les threads virtuels est très fort », affirme George Saab. « Les contributeurs aux bibliothèques et au framework Java se sont empressés de les prendre en charge. Je pense que c’est un excellent exemple du soin et de l’attention apportés par les développeurs qui travaillent à l’évolution de Java ».

En incubateur, la JEP 429, à savoir les valeurs cadrées (Scoped Values), doit permettre le partage de données immuables à travers et entre différents threads, une technique plus adaptée que les threads locaux au moment d’exploiter plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de threads virtuels.

La JEP 436, renvoie à une amélioration légère des threads virtuels liée aux changements des API de la JEP 425 ajoutant des nouvelles méthodes pour arrêter ou mettre en veille les threads.

Quant à la JEP 437, arrivée en deuxième période d’incubation, elle doit améliorer la concurrence structurée « en apportant des moyens pour renforcer la maintenabilité, la robustesse et l’observabilité du code multithreadé ».

Enfin, le projet Panama, doit permettre d’invoquer du code situé en dehors de la JVM, dans des environnements « non-Java », via API. La deuxième préversion de la JEP 434 doit optimiser la gestion des segments mémoire, des abstractions liées à certaines régions de la RAM, visant à restreindre la concurrence entre les charges de travail.

La JEP 438, elle, correspond à la correction de bugs et l’optimisation de l’API Vector. Cette interface a été introduite en incubation dans JDK 16 dans le but d’exprimer les calculs vectoriels compilés au moment de l’exécution en instructions matérielles sur les architectures CPU qui les prennent en charge. Peu de changement donc et pourtant, il s’agit de la cinquième phase d’incubation. De fait, les coordinateurs du projet Valhalla, lancé en 2014 pour apporter des types de données plus génériques supportés par la JVM, veulent pouvoir la revoir.

« En plus des JEP, il faut aussi noter des milliers de mises à jour de sécurité et de performance [2 314 issues JIRA corrigées précisément N.D.L.R] », assure George Saab.

Pour autant, il y a peu de fonctionnalités majeures à se mettre sous la dent. Il faut surtout retenir des ajouts liés à sécurité : le protocole DTLS 1.0 n’est plus supporté par défaut ; deux nouvelles méthodes de la class javax.net.ssl permettent de configurer les algorithmes d’échanges de clés dans une connexion DTLS ; de nouvelles propriétés de sécurité affectent tout un lot de classes lié à JNDI ; et l’observabilité de la JVM a été optimisée via les Java Flight Recorder.

En outre, le collecteur de déchets a été modifié et les contributeurs ont ajouté le support d’Unicode 15.0.