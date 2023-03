Ransomware : un an plus tard, que sont devenus les Conti ?

Le 25 février 2022, la Russie venait d’envahir l’Ukraine, et la franchise Conti prenait ouvertement position en faveur de l’agresseur. Une demi-surprise : certains de ses membres ne manquaient pas déjà d’afficher leur « patriotisme » début 2021, dans des échanges privés.

Mais l’an dernier, c’est dans un message publié sur leur site vitrine que le gang annonce son « soutien complet au gouvernement russe ». Avant de nuancer légèrement son propos, menaçant d’utiliser ses « pleines capacités pour lancer des mesures de rétorsion, dans le cas où les va-t-en-guerre occidentaux tenteraient de toucher des infrastructures critiques en Russie ou dans des pays russophones ».

Mais le mal était fait. Une personne proche du gang a rendu publiques les archives d’échanges privés des membres de Conti depuis début 2021. Selon notre confrère Jeremy Kirk, c’est en fait un chercheur en cybersécurité, ayant infiltré le gang, et originaire d’Ukraine, qui serait à l’origine de la fuite.

Certains membres du gang apparaissent en outre plus prudents que d’autres, notamment pour recevoir leurs paiements : là où certains utilisent régulièrement la même adresse bitcoin, d’autres en changent de manière plus ou moins systématique.

Trois équipes

Outre des fonctions support transversales, le groupe Conti s’articule principalement autour de trois équipes chargées du développement, des intrusions, du renseignement en sources ouvertes, etc. Ce sont elles qui préparent, conduisent les attaques, puis négocient avec leurs victimes propres.

Cette organisation apparaît clairement à l’occasion de ce qu’il est convenu d’appeler les ContiLeaks. Mais elle était déjà perceptible dans les négociations, chaque sous-groupe de Conti semblant disposer de ses propres scripts de discussion.

Début mars 2022, une nouvelle source de fuites relatives à Conti fait son apparition. Mais cette fois-ci, pas question de se contenter de données internes et de pseudonymes : il s’agit de lier ces derniers à des identités réelles. Mi-février 2023, les Etats-Unis et le Royaume-Uni imposent des sanctions à certains membres du gang, confirmant au passage les identités dévoilées un an plus tôt.

Au moment à la Russie envahit l’Ukraine, Conti a déjà monté des filiales, comme Karakurt, qui pratique l’extorsion simple en se contentant de voler des données sans les chiffrer.

Les sous-groupes de Conti se sont également mis à infuser dans d’autres franchises, comme Black Basta, AvosLocker, ou encore Hive.