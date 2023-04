Global Switch : un début d’incendie affecte de nombreux services en ligne

Les messages d’indisponibilité de sites Web et autres services en ligne se multiplient sur les réseaux sociaux depuis ce matin, mercredi 26 avril 2023 : Lyon Aéroports, CCI de Nantes, ou encore Courbevoie, Lille, Saint-Brieuc, Cannes, le département de Saône-et-Loire, mais aussi Zonebourse, Mailo, Postel.bzh, et Cybermalveillance.gouv.fr.

Les sites des consulats et ambassades de France sont également affectés, de même ceux des préfectures maritimes de l’Atlantique, de la Manche, de la mer du Nord et de la Méditerranée, ainsi qu’Izivia d’EDF, via son prestataire Gireve, ainsi que les services d’Ecritel, d’Hosteur et de Google Cloud pour la région europe-west9-a.

Ce dernier explique ce qui s’est passé : « une intrusion d’eau dans la zone europe-west9-a a entraîné l’arrêt d’urgence de certains équipements dans cette zone ». Mais cette explication est partielle.

Un départ de feu est en fait survenu dans l’un des centres de calcul de Global Switch, en région parisienne. Selon les informations partagées dans la liste de diffusion spécialisée FRnOG, une fuite d’eau s’est propagée à un local de batteries, en sous-sol, et a provoqué le départ d’un feu autour de 4h du matin.

En fin de matinée le feu n’était pas encore maîtrisé : les pompiers refroidissaient les parois du local batteries pour contenir l’incendie. En début d’après-midi, Global Switch a indiqué, sur LinkedIn, que l’incendie était enfin maîtrisé : « les dispositifs anti-incendie du bâtiment ont parfaitement fonctionné, personne n’a été blessé. Le service de certains de nos clients a été temporairement affecté et notre équipe sur site travaille à le rétablir le plus rapidement possible ».