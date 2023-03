Incendie de 2021 : OVHcloud essuie une deuxième condamnation

Nouveau rebondissement dans l’affaire de l’incendie qui avait ravagé le datacenter SBG2 de l’hébergeur OVHcloud sur son site strasbourgeois en mars 2021. La justice vient de condamner le cloudiste français à verser une indemnité de 144 836 € à Bluepad, l’éditeur d’une application SaaS dédiée à la gestion de projet dans le secteur du bâtiment et dont toutes les données ont été détruites lors de l’accident.

OVHcloud s’est toujours défendu de ne pas être responsable de la perte définitive de données en cas d’absence de sauvegarde, dont l’initiative relève uniquement du propriétaire de ces données. Mais dans cette affaire, BluePad avait bel et bien mis en place un système de sauvegarde, qui plus est en prenant la précaution de stocker ses copies de secours dans un autre bâtiment. De fait, OVHcloud est ici jugé fautif d’avoir perdu ces données, non pas à cause de l’incendie, mais à cause de son incapacité à retrouver les sauvegardes que faisait BluePad.

La justice a déterminé les raisons de cette incapacité et elles accablent d’autant plus OVHcloud. D’une part, l’hébergeur a d’abord indiqué à son client que les machines virtuelles utilisées pour ses sauvegardes n’avaient pas été stockées dans un autre bâtiment, ce qui est contraire à l’engagement qu’il avait initialement pris auprès de Bluepad, au moins oralement.

D’autre part, nos confrères du Monde Informatique révèlent qu’OVHcloud aurait, un mois plus tard, fini par retrouver une sauvegarde intacte des machines de secours de BluePad. Et qu’il aurait, de sa propre initiative, sans même prévenir son client, restauré ces machines de secours. Bien mal lui en aurait pris, car les serveurs restaurés comportaient manifestement une routine de maintenance, qui efface automatiquement les données les plus anciennes au profit de celles mises à jour.

Problème, comme rien n’avait été mis à jour depuis l’incendie, les données originales ont été effacées sans que des versions plus récentes existent pour les remplacer. Ce comportement étant connu de BluePad, il aurait suffi de le prévenir pour qu’il désactive les scripts de maintenance, avant de réactiver ses serveurs. Cela n’ayant pas été fait, BluePad a bien récupéré ses serveurs de secours, mais vides.