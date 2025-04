Incendie de 2021 : OVHcloud gagne en appel face à Bâti Courtage

OVHcloud a finalement obtenu de payer un dédommagement minimal, en appel, dans le cadre du procès qui l’oppose à la société Bâti Courtage, victime collatérale de l’incendie qui a ravagé le site strasbourgeois de l’hyperscaler dans la nuit du 9 au 10 mars 2021. La Cour d’appel de Douai vient d’infirmer le jugement du tribunal de commerce de Lille Metropole du 26 janvier 2023 qui condamnait OVHcloud à verser 101 172 € d’indemnités à son client.

Considérant que l’hébergeur n’a pas commis de faute en ne sauvegardant pas les données de Bâti Courtage sur un site géographique distant et qu’il a bien respecté les engagements de son contrat commercial, mais qu’il est tout de même responsable de n’avoir pu restaurer les sauvegardes, la cour de Douai condamne finalement OVHcloud à verser 1800,48 € à son client. Cette somme est en fait juste l’indemnité maximale qui était prévue dès le départ dans le contrat d’OVHcloud, pour le cas où, justement, il ne serait pas en mesure de restituer des données hébergées sur son service de sauvegarde.

« Au terme d'un arrêt de près de 50 pages, la Cour retient, comme le Tribunal, le manquement de l'hébergeur à son obligation de sauvegarde, sans toutefois suivre le client qui y voyait une faute lourde. Pour la Cour, l'obligation de réaliser les sauvegardes emporte celle de veiller à leur intégrité », commente Alexandre Archambault, avocat à la cour, expert en conseils stratégiques sur l’IT et qui a été le premier à relayer l’affaire sur LinkedIn.

« Pour autant, à la lumière des conditions contractuelles souscrites et en l'absence de toute norme impérative, il ne pouvait être déduit que l'engagement de réaliser des sauvegardes à deux endroits différents devait s'entendre sur deux sites géographiquement éloignés. Il ne peut donc s'agir d'une faute lourde, ouvrant donc la voie à la validation de l'aménagement contractuel du plafond d'indemnisation », poursuit-il.

Une demande d’indemnisation à hauteur de 6,5 millions d’euros

La société Bâti Courtage est à la tête d’un réseau de courtiers en travaux. Ils se servent de ses sites lamaisondestravaux.com, lamaisondesarchitectes.com et autres expertbricolage.com pour mettre des particuliers, ou des entreprises, en relation avec des équipes d’ouvriers du bâtiment. Au moment de l’incendie, ces sites et leurs 180 sous-domaines ont disparu d’Internet, créant selon Bâti Courtage un important manque à gagner commercial. Manque à gagner qui se serait prolongé dans le temps avec l’impossibilité de restaurer leur contenu sur des serveurs d’OVHcloud hébergés ailleurs.

Initialement, Bâti Courtage avait réclamé plus de 6,5 millions d’euros de dommages et intérêts à OVHcloud. Le client faisait valoir qu’il avait correctement souscrit à une offre de sauvegarde censée le mettre à l’abri contre les pertes de données. En première instance, le tribunal de commerce de Lille avait considéré cette somme irréaliste.

Bâti Courtage aurait notamment compté dans son préjudice la perte des URL de ses sites, la perte d’années d’investissements pour les référencer et la perte d’années d’investissement pour moderniser les contenus, alors que ces postes n’ont techniquement rien à voir avec la mise hors service de ses machines virtuelles lors de l’incendie. La société aurait aussi dénombré plusieurs fois des préjudices sous des dénominations différentes, notamment l’impact sur son image de marque. Le tribunal n’avait pas non plus réussi à faire le lien entre l’incendie et le « trouble commercial » dont les sites de Bâti Courtage auraient souffert durant les années suivantes.

En revanche, le tribunal avait bien considéré OVHcloud coupable de n’avoir pas répliqué les sauvegardes sur des sites distants. OVHcloud s’était défendu en invoquant un cas de force majeure qui l’exonérerait de toute responsabilité, mais cela n’avait fait qu’empirer sa situation. Bâti Courtage en avait en effet profité pour signifier qu’il n’y avait aucune clause liée aux cas de force majeure écrite dans les conditions générales du contrat qu’il a signé. Ce en quoi le tribunal de Lille lui avait donné raison.