Ransomware : Alphv/Black Cat revendique une cyberattaque contre Mazars

Tôt, ce lundi 22 mai au matin, les opérateurs de la franchise Alphv, aussi appelée Black Cat, ont revendiqué une cyberattaque contre le groupe Mazars, fournissant un lien donnant à accès, selon les cybercriminels, à 700 Go de données dérobées dans le système d’information de la victime.

Les noms des dossiers et fichiers diffusés sont en portugais et suggèrent que l’entité effectivement affectée par la cyberattaque soit la filiale brésilienne de Mazars.

Les opérateurs d’Alphv évoquent des « accords, enregistrements financiers, documents confidentiels et secrets de clients ». Les noms des dossiers suggèrent effectivement la présence de données potentiellement très préoccupante, dont des documents liés à des audits de systèmes d’information et de pratiques de cybersécurité, voire des documents détaillant des architectures de système d’information. Et cela pour des organisations telles que Decathlon, Essilor, Keyrus, LVMH, Morpho (Idemia), Nexans, Pernod Ricard, Publicis, Sanofi, ou encore Sephora, pour n’en citer que quelques-unes.

D.R.

Spécialisé dans l’audit, le conseil, et l’expertise comptable et fiscale, le groupe Mazars est présent dans plus de 95 pays. Ironie du calendrier, le 2 mars 2023, le groupe a annoncé la création d’un centre d’excellence en cybersécurité devant s'articuler « autour de cette expertise approfondie, en ajoutant des avantages clés pour les clients et en élargissant l'offre mondiale de Mazars dans ce domaine ». Il s’agissait du rachat du cabinet de services Athena Experts, créé en 2007. Lors de cette annonce, Mazars indiquait que ses équipes de cybersécurité comptaient « sur plus de 200 professionnels experts ».

D.R.

Nous avons sollicité le service de relations publiques de Mazars et nous mettrons à jour cet article à mesure que des informations complémentaires nous parviendrons.